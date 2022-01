Es ist mal wieder bald soweit: Die Enthüllung der PS Plus-Spiele des Februar 2022-Lineups naht. Sollte sich Sony an den traditionellen Rhythmus halten, dann können wir die Bekanntgabe der Februar-Titel in der nächsten Woche erwarten. Die genauen Daten:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 26. Januar 2022

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, der 1. Februar 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 26. Januar und eine Freischaltung am 1. Februar.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

GamePro wird euch wie immer pünktlich über die neuen PS Plus-Spiele informieren und sie euch ausführlich vorstellen.

Vergesst die PS Plus-Spiele im Januar 2022 nicht

Welche PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell laden?

In diesem GamePro-Artikel findet ihr das komplette PS Plus-Lineup im Januar 2022.

Die Januar 2022-Spiele beinhalten diesmal unter anderem das von vielen Spieler*innen gefeierte Highlight Deep Rock Galactic. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Gibt es schon einen Leak zu den PlayStation Plus-Games im Februar 2022

Bislang nicht. In den vergangenen Wochen wurden die PS Plus-Titel zuvor immer korrekt von der französischen Dealsseite dealabs geleakt, diesmal gibt es noch keine Angaben von der Seite. Gut möglich aber, dass dealabs in nächster Zeit erneut vorzeitig mit dem angeblichen Lineup herausrückt. GamePro wird diesen Artikel entsprechend updaten, sollte das der Fall sein.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für das Februar 2022-Lineup und warum?