Sowohl Sony als auch Microsoft haben die Spiele enthüllt, die sich Abonnent*innen von PS Plus, PS Now sowie Xbox Games With Gold und Game Pass ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können. Das sind eine ganze Menge Spiele, und damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir alle in eine Übersicht gepackt.

Hinweis: "Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo.

Gratis-Spiele bei PS Plus im Juli 2020

Lohnen sich die PS Plus-Spiele? Alle Games im Juli stellen wir euch mit Pro und Contra hier genauer vor:

57 4 Mehr zum Thema Für wen sich die PS Plus-Spiele im Juli wirklich lohnen

Gratis-Spiele bei PS Now im Juli 2020

Ab sofort verfügbar:

Watch Dogs 2 (nur das Basis-Spiel; bis zum 5. Oktober 2020 im Service)

Street Fighter 5 (nur das Basis-Spiel; auf unbegrenzte Zeit im Service)

Hello Neighbor (auf unbegrenzte Zeit im Service)

Die neuen PS Now-Games genauer vorgestellt:

12 3 Mehr zum Thema Das steckt hinter den PS Now-Games im Juli

Gratis-Spiele bei Games With Gold im Juli 2020

Gratis für Xbox One:

WRC 8 (1. Juli-31. Juli)

Dunk Lords (16. Juli - 15. August)

Gratis für Xbox 360 & Xbox One:

Saints Row 2 (1. Juli - 15. Juli)

Juju (16. Juli - 31. Juli)

Die Highlights der neuen Games With Gold genauer vorgestellt:

19 1 Mehr zum Thema Xbox Games With Gold Juli 2020: Diese Spiele lohnen sich

Gratis-Spiele im Xbox Game Pass im Juli 2020

Ab sofort verfügbar:

Soul Calibur 6

Out of the Park Baseball 21

CrossCode

Fallout 76: Wastelanders

Die Highlights unter den neuen Xbox Game Pass-Titel genauer vorgestellt:

7 0 Mehr zum Thema Xbox Game Pass Juli 2020: Die neuen Spiele im Überblick

Und was gibt es bei Nintendo Switch Online?

Die Nintendo Switch Online-Games wollen wir natürlich nicht vergessen: Alle neuen SNES- und NES-Titel für Switch Online-Mitglieder findet ihr hier. Diesmal gibt es drei an der Zahl, darunter Donkey Kong Country.

Auf welche Abo-Spiele freut ihr euch im Juli 2020 besonders?