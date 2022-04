PS Plus Mai 2022-Spiele im Anmarsch: Das sind Datum + Uhrzeit der Ankündigung

In der nächsten Woche ist es wieder soweit: Die offizielle Enthüllung der kostenlosen PlayStation Plus-Spiele des Monats Mai 2022 steht an. Sollte sich Sony an den traditionellen Enthüllungsrhythmus halten, dann solltet ihr euch folgenden Termin im Kalender markieren.

Wann werden die PS4-/PS5-Spiele des Mai 2022-Lineups enthüllt?

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 27. April 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, 3. Mai 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PS Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 27. April und eine Freischaltung am 3. Mai. Die Titel könnt ihr dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen, wenn ihr über eine kostenpflichtige PS Plus-Mitgliedschaft verfügt.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

Welche PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell laden?

Hier findet ihr das komplette PS Plus-Lineup im April 2022

Das Highlight des April 2022-Aufgebots ist übrigens das süchtig machende Kartenspiel Slay the Spire, das ihr euch hier noch einmal im Trailer anschauen könnt:

Gibt es schon einen Leak zu den PlayStation Plus-Spielen im Mai 2022?

Nein, nach wie vor nicht. In der Vergangenheit wurde das komplette Lineup bereits mehrere Male von der französischen Dealsseite Dealabs richtig geleakt, bislang ist dort allerdings nichts aufgetaucht.

Sollten die PlayStation Plus-Spiele erneut vorab geleakt werden, dann werden wir diesen Artikel updaten und euch umgehend darüber informieren.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch für das kommende PS Plus-Lineup im Mai 2022? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!