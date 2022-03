PS Plus im April 2022: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5

Kurz nach Bekanntgabe der Überarbeitung von PS Plus stehen jetzt natürlich auch die neuen Gratis-Spiele für April 2022 in den Startlöchern, die von Sony offiziell bekanntgegeben wurden. Auch diesmal hat sich der Leak von Dealabs bewahrheitet und uns vorab die drei neuen Spiele verraten.

Diese kostenlosen Spiele bekommen PS Plus-Abonnent*innen im April 2022:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im April 2022 verfügbar? Die neuen Spiele sind ab Dienstag, den 5. April 2022 im PS Store erhältlich. Die Freischaltung erfolgt für gewöhnlich um die Mittagszeit herum, also gegen 12 Uhr. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald die Spiele online gehen.

Das ändert sich bei PS Plus: Ende Juni geht der neue PS Plus-Service live, der PS Now mit PS Plus verbindet. Was genau sich ändert und welche Spiele euch die drei Optionen jeweils geben, findet ihr in der Übersicht:

Das sind die PS Plus-Spiele im April 2022

Spongebob Squarepants Rehydrated

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Jump'n'Run

Darum geht's: Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ist das Remake des 3D-Plattformers, der ursprünglich 2003 für PS2 und Xbox erschien. Im Spiel schlüpft ihr in die Haut - oder besser gesagt die Hosen - von Spongebob und müsst Bikini Bottom vor der drohenden Roboterinvasion retten, indem ihr durch die Level springt, Sammelobjekte findet und Gegner bekämpft. Ihr könnt das spiel außerdem online oder im Splitscreen auch zu zweit spielen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im Test zum Remake:

Slay the Spire

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Deckbuilder

Darum geht's: Slay the Spire ist eine Mischung aus Deckbuilder, Dungeon-Crawler und Rogue-Like. Ihr abreitet euch durch prozedural generierte Level mit jeweils einem eigenen Bossgegner und besiegt verschiedene Monster. Die Kämpfe sind dabei rundebasiert und basieren auf dem Spielen von Karten aus dem eigenen Deck. So könnt ihr Angriffe ausführen, euch buffen oder eure Gegner debuffen und Effekte spielen, die den ganzen Kampf anhalten. Als Rogue-Like bedeutet jede Niederlage Game Over, Taktik ist also essentiell.

Hood: Outlaws and Legends

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action

Darum geht's: Der Name verrät es schon, Hood: Outlaws and Legends ist an die Legende von Robin Hood angelehnt. Im Multiplayer-Titel tretet ihr in zwei Gruppen aus jeweils vier spieler*innen gegeneinander an, um den perfekten Raub durchzuführen. Dabei müstt ihr euch nicht nur mit dem anderen Team durchschlagen, sondern auch KI-Gegnern.

Zu Release konnte das Spiel die GamePro-Redaktion nicht ganz überzeugen, seither haben die Entwickler aber weiter am Spiel getüftelt.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den März

Bis die neuen PS Plus-Spiele im April online gehen, könnt ihr euch noch die Spiele für den März sichern. Hier findet ihr nochmal die Übersicht der kostenlosen März-Spiele:

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was haltet ihr vom PS Plus-Lineup im April 2022?