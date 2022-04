PS Plus im Mai 2022: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5

Im Mai erwarten euch wieder drei kostenlose Spiele, wenn ihr Abonnent*innen von PS Plus seid. Die Titel wurden vorab bereits (mal wieder) geleakt, jetzt hat Sony sie offiziell bekanntgegeben.

Diese kostenlosen PS Plus-Spiele bekommt ihr im Mai 2022:

Weitere Gratis-Inhalte: Abonnent*innen bekommen außerdem weitere exklusive Zusatzinhalte spendiert. Für FIFA 22 gibt es ein DLC-Bonuspack, das ein Pro Starter's Pack (mit einem Spielerrating von mindestens 82) und drei Superstar-Leihspieler enthält, die fünf Spiele in eurem FUT-Team mitspielen können.



Alle Call of Duty-Fans bekommen außerdem noch einige weitere Goodies spendiert:

PS Plus: Erstes Abo-Goodie für Mai 2022 ist bereits bekannt

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Mai 2022 verfügbar? Die neuen Spiele könnt ihr ab Dienstag, den 3. Mai 2022 runterladen. die Freischaltung erfolgt in der Regel um die Mittagszeit, also gegen 12 Uhr. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Spiele live sind.

Das ändert sich bei PS Plus: Ende Juni geht der neue PS Plus-Service live, der PS Now mit PS Plus verbindet. Was genau sich ändert und welche Spiele euch die drei Optionen jeweils geben, findet ihr in der Übersicht:

PS Plus-Revolution offiziell: Alle Infos zum neuen Abo-Service für PS4/PS5 (Exklusiv)

Das sind die PS Plus-Spiele im Mai 2022

FIFA 22

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Sport-Simulation

Darum geht's: Mit FIFA 22 erwartet euch der neueste Ableger von EAs Fußball-Simulation. Auf der PS5 lohnt der sich durchaus und macht dank Hypermotion und Machine Learning einen großen Schritt nach vorn für die Reihe, der für mehr Realismus sorgt. Auf der PS4 müsst ihr aber auf die besten Neuerungen verzichten. Wollt ihr beide Versionen haben, müsst ihr sie übrigens separat freischalten.

Wie genau sich die Versionen unterscheiden und welche sich lohnt, findet ihr in unserem Test zum Spiel:

FIFA 22 im Test: Von 'sehr gut' bis 'absolute Frechheit'

Curse of the Dead Gods

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action

Darum geht's: Curse of the Dead Gods ist ein knackiges Rogue-lite mit schneller Action, das etwa an Hades von Supergiant Games erinnert. Das besondere hier: Die finsteren Dungeons, durch die ihr euch kämpfen müsst, sind nicht nur stimmungsvolles Setting. Eure Feinde sind in der Dunkelheit auch stärker, ihr könnt dem aber entgegenwirken, indem ihr mit Fackeln diverse Leuchtfeuer entzündet.

Warum uns Curse of the Gods so gut gefällt, könnt ihr im GamePro-Test nachlesen:

Curse of the Dead Gods im Test: Ein Action-Highlight für alle Hades-Fans

Tribes of Midgard

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Koop-Survival

Darum geht's: Tribes of Midgard ist eine Mischung aus Survival- und Aufbauspiel. Mit bis zu zehn Spieler*innen könnt ihr die von nordischer Mythologie inspirierte Welt bereisen und euer Dorf gegen eine Invasion von Riesen verteidigen. Neben Kämpfen ist hier auch das Sammeln von Rohstoffen wichtig, mit denen ihr etwa Verteidigungsanlagen bauen und eure Ausrüstung verbessern könnt.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den April

In wenigen Tagen fliegen die Gratis-Spiele für April aus dem Abo-Service, um Platz für die neuen Titel im Mai zu machen. Habt ihr euch die April-Spiele also noch nicht gesichert, solltet ihr jetzt zuschlagen:

PS Plus im April 2022: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Erstes Spiel verlässt bald die PS Plus Collection: Sony hat angekündigt, dass am 11. Mai Persona 5 die Collection verlassen wird. Habt ihr bis dahin das Spiel euch gesichert, dann könnt ihr ohne Probleme weiterspielen. Verpasst also nicht eins der besten RPGs auf der PS4/PS5.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was haltet ihr vom PS Plus-Lineup im Mai 2022?