Bis zur offiziellen Ankündigung der kostenlosen PS Plus-Spiele im Januar 2020 müssen wir uns noch ein Weilchen gedulden, im PS Plus-Subreddit haben Abonnenten des Service aber jetzt schon damit angefangen, ihre Wünsche und Vermutungen für das kommende Lineup zu teilen.

Wie jeden Monat seit natürlich auch ihr gefragt: Verratet uns in den Kommentaren, welche PS Plus-Titel ihr im Januar 2020 sehen wollt.

Diese PlayStation Plus-Spiele wünschen sich PS Plus-User im Januar 2020

Top-Wunsch: Hellblade

Heißer Wunschkandidat für das kommende PS Plus-Aufgebot ist momentan Hellblade: Senua's Sacrifice. Nach der Ankündigung von Hellblade 2 während der Game Awards 2019 haben viele Spieler offenbar Lust aufs Original bekommen.

Darum geht's im Spiel: Hellblade: Senua's Sacrifice ist ein Actionspiel von Ninja Theory und steht in der Tradition von vorherigen Titeln des Studios wie DmC Devil May Cry, Enslaved oder Heavenly Sword.

Das Szenario ist an die keltische Mythologie angelehnt und dreht sich um die höllenartige Unterwelt dieser Kultur. Im Spiel begleiten wir die keltische Kriegerin Senua auf ihrer emotionalen Reise.

Senua leidet an einer schweren Psychose. Im Spiel macht sich das dadurch bemerkbar, dass wir ständig Stimmen hören. Augen tauchen plötzlich auf und beobachten uns. Gesichter und geisterhafte Gestalten lauern in den Schatten und trachten nach Senuas Leben.

Weitere Wünsche und Vermutungen:

The Forest - Ei Survival-Horror-Spiel, in dem wir als einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes in einem Wald zurecht kommen müssen

Celeste - Ein emotionaler und fordernder Platformer

The Last Guardian - Das PS4-exklusive Action-Adventure dreht sich um die Beziehung eines kleinen Jungen zu einem riesigen mysteriösen Wesen namens Trico

The Order 1886 - Ready at Dawns filmisches Action-Adventure aus dem Jahr 2015 ist wohl einer der am häufigsten geäußerten PS Plus-Wünsche der letzten Monate

Was sich die GamePro-Community im letzten Monat wünschte

Wie jeden Monat fragen wir natürlich auch die GamePro-Community nach ihren Vermutungen. Das habt ihr euch letzten Monat gewünscht:

Snake06: "The Order wäre längst mal fällig oder?? Auch über La Noire würde ich mich freuen, weil ich irgendwie Bock hätte, aber nicht nochmal zur Kasse gebeten werde möchte(Ps3 Version schon gezockt)"

"The Order wäre längst mal fällig oder?? Auch über La Noire würde ich mich freuen, weil ich irgendwie Bock hätte, aber nicht nochmal zur Kasse gebeten werde möchte(Ps3 Version schon gezockt)" Silencer04: "Sinking City, Hollow Knight, Slay the Spire, Dead Cells, Blasphemous, Risk of Rain 2, Sinner, A Hat in Time. Das sollte ja wohl genug Auswahl sein, um wenigstens eines davon zu bringen :D"

"Sinking City, Hollow Knight, Slay the Spire, Dead Cells, Blasphemous, Risk of Rain 2, Sinner, A Hat in Time. Das sollte ja wohl genug Auswahl sein, um wenigstens eines davon zu bringen :D" Miku: "Valkyria Chronicles Remastert oder gar Valkyria Chronicles 4 wären toll und hätten wieder etwas Aufmerksamkeit verdient. 'Team Sonic Racing' kommt zwar nicht annähernd an die Qualität von dem tollen Vorgänger "Sonic AllStars Transformed" ran, macht aber trotzdem Spaß und wäre auch ein guter Kandidat."

"Valkyria Chronicles Remastert oder gar Valkyria Chronicles 4 wären toll und hätten wieder etwas Aufmerksamkeit verdient. 'Team Sonic Racing' kommt zwar nicht annähernd an die Qualität von dem tollen Vorgänger "Sonic AllStars Transformed" ran, macht aber trotzdem Spaß und wäre auch ein guter Kandidat." Johnny Dread: "Für mich interessante Blockbuster spiele ich gewöhnlich schnell. Bloodstained: Ritual of the Night würde ich richtig feiern, aber es war noch nicht mal in irgendeinem Sale."

Wann werden die PS Plus-Spiele für Januar 2020 enthüllt?

Welche Spiele es tatsächlich ins PlayStation Plus-Lineup schaffen, erfahren wir voraussichtlich am Mittwoch, den 1. Januar 2020. Ausnahmen sind hierbei natürlich nicht ausgeschlossen.

Wann gehen die Januar-Spiele live? In der Regel immer am ersten Dienstag des neuen Monats, diesmal müssen wir uns wohl also bis zum 7. Januar gedulden.

