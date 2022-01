PS Plus - Schnappt euch die aktuellen Gratis-Spiele, bevor sie verschwinden

Ihr habt dieses Wochenende nichts zum Spielen? Vielleicht habt ihr ja noch nicht daran gedacht, die PS4- und PS5-Spiele des Januar 2022-Lineups auszuchecken. Mit Deep Rock Galactic ist unter anderem ein echter Koop-Hit Teil des aktuellen PS Plus-Aufgebots. Beeilt euch, die Titel sind nur noch wenige Tage kostenlos verfügbar!

Wann erscheinen die PS Plus-Spiele des Februar 2022-Aufgebots? Am Dienstag, den 1. Februar 2022. Um die Mittagszeit herum werden die PS Plus-Titel ausgetauscht. Das heißt, ihr habt noch bis dahin Zeit, euch die Januar-Spiele unter den Nagel zu reißen.

Alle PS Plus-Spiele im Februar 2022 findet ihr in diesem GamePro-Artikel.

PlayStation Plus im Januar 2022 - Diese Spiele gibt's aktuell noch gratis für alle PS Plus-Mitglieder

Das Highlight des Januar 2022-Lineups ist zweifelsohne Deep Rock Galactic. Hier könnt ihr euch den Trailer zum Koop-Spiel ansehen, das in der PS Plus-Community gerade richtig gut ankommt:

Deep Rock Galactic ist bereits 2018 in die Early Access-Phase gestartet und hat sich seitdem zu einem echten Koop-Geheimtipp für die Xbox und den PC gemausert. Nun kommen endlich PlayStation-Besitzer und Besitzerinnen in den Genuss.

Darum geht's: Bei dem PS Plus-Spiel handelt es sich um einen Shooter für bis zu vier Spieler*innen. Ihr könnt aber auch alleine mit der KI losziehen. In Deep Rock Galactic begleitet ihr ein Team aus Weltraum-Zwergen und arbeitet euch durch riesige, zufallsgenerierte Höhlensysteme, die ihr nach wertvollen Rohstoffen abgrast. Ganz so einfach ist das aber (natürlich) nicht: Während der Suche nach Rohstoffen schlagt ihr euch im Team mit aggressiven Alien-Feinden und fiese Fallen herum.

Mehr zu Deep Rock Galactic und warum es so gut ist, lest ihr in unserer separaten GamePro-Spielvorstellung.

Habt ihr den Januar-Spiele schon geladen? Welcher Titel ist euer Highlight und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!