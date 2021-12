PS Plus im Januar 2022: Die neuen Gratis-Spiele sind geleakt

PS Plus ist für viele Spieler*innen auf der PlayStation ein wichtiger Bestandteil, da ein Abo für den Online-Multiplayer benötigt wird. Aber auch die monatlichen Spiele sind ein Anreiz für viele und natürlich wandern auch im kommenden Jahr wieder neue "Gratis-Games" in den Service. Jetzt gab es einen Leak, wodurch wir wissen, auf was wir uns im Januar 2022 freuen dürfen.

PS Plus im Januar: Das sind die neuen Spiele

Wie in den letzten Monaten auch, gab es jetzt wieder einen Leak über die Website Dealabs. Demnach wird es die folgenden drei Spiele bei PS Plus geben:

Ist der Leak vertrauenswürdig? Seit mehreren Monaten gibt es jeden Monat den Leak von Dealabs, der immer ein paar Tage vor der offiziellen Ankündigung stattfindet. Diese waren bisher jedes Mal korrekt, weshalb es keinen Grund gibt, an dem Lineup für Januar 2022 zu zweifeln.

Wann werden die Spiele offiziell bekannt gegeben? Sony kündigt die PS Plus-Spiele immer am letzten Mittwoch des Monats an. Dieses Mal wäre das am Mittwoch, den 29. Dezember 2021. Somit fand der Leak für die Januar-Spiele sehr früh statt.

Die PS Plus-Spiele im Januar vorgestellt

Im Folgenden wollen wir euch die neuen Spiele bei PS Plus im Januar kurz vorstellen.

Deep Rock Galactic

Genre : Survival-Shooter

: Survival-Shooter Metacritic-Wertung: 85

Darum geht's: Deep Rock Galactic ist ein Shooter, der Action mit Survival sowie Crafting verbindet. In einem Team aus bis zu vier Zwergen müsst ihr zusammen ein Ziel erfüllen, wie eine bestimmte Anzahl an Ressourcen abbauen. Auf dem Weg dahin setzt ihr euch gegen Horden von Monstern in zufällig generierten Höhlen zur Wehr. Dadurch spielt sich jede Runde leicht anders.

Wollt ihr mehr über Deep Rock Galactic wissen, empfehlen wir euch den entsprechenden Podcast der Kolleginnen und Kollegen der GameStar:

Persona 5 Strikers

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Metacritic-Wertung: 83

Darum geht's: Persona 5 Strikers ist der direkte Nachfolger zu Persona 5 und knüpft kurze Zeit nach den Ereignissen aus dem Hauptspiel an. Aber anstatt in einem JRPG rundenbasiert zu kämpfen, müsst ihr euch dieses Mal in Echtzeit durch die Dungeons prügeln. Damit das nicht ganz so stumpf wie zuletzt bei anderen Spielen der Dynasty Warriors-Machern abläuft, habt ihr immer noch RPG-Elemente, wie Elementar-Schäden, Skills, Manapunkte und mehr.

Da sich Strikers und Persona 5 Royal gleichzeitig in Entwicklung befanden, bezieht sich das Actionspiel in der Geschichte nur auf den originalen Ableger. Ihr werdet also nicht auf die neuen Charaktere aus Royal treffen.

Dirt 5

Genre : Rennspiel

: Rennspiel GamePro-Wertung: 83

Darum geht's: Dirt 5 ist wie der Name vermuten lässt ein weiterer Ableger der beliebten Off-Road-Rennspiel-Reihe. In diesem erwarten euch actionreiche Rennen durch Umgebungen wie Rom, China, New York oder Norwegen. Die Steuerung orientiert sich mehr an Arcade-Spielen und ist so für Simulationsmuffel geeignet. Mehr Infos zum Racer erfahrt ihr im GamePro-Test von Kollege Manu Fritsch.

Freut ihr euch über die PS Plus-Spiele im Januar?