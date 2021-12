PS Plus im Januar 2022: Das sind die kostenlosen Spiele

Sony hat die ersten PlayStation Plus-Titel des neuen Jahres offiziell bekanntgegeben. Im Januar 2022 bekommen alle Abonnent*innen wieder drei kostenlose Spiele:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Januar 2022 verfügbar? Die neuen Spiele sind ab Dienstag, den 4. Januar 2022 im PS Store erhältlich. Die Freischaltung erfolgt für gewöhnlich um die Mittagszeit herum, also gegen 12 Uhr. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald die Spiele online gehen.

Welche Spiele des Januar-Lineups lohnen sich? Wir geben euch einen Überblick über die Titel des neuen Jahres, so dass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Deep Rock Galactic

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Survival-Shooter

Survival-Shooter Metacritic-Wertung: 83

Darum geht's: Im Koop-Shooter Deep Rock Galactic seid ihr als Team aus bis zu vier Zwergen gemeinsam unterwegs. In zufallsgenerierten Höhlen-Arealen könnt ihr euch euren eigenen Weg nach Belieben freisprengen, graben oder bohren. Dabei müsst ihr nicht nur Horden von käferartigen Alienmonstern über den Haufen ballern, sondern auch seltene Ressourcen sammeln und im Tausch dafür Upgrades kaufen.

Persona 5 Strikers

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-RPG

Action-RPG GamePro-Wertung: 83

Darum geht's: Persona 5 Strikers ist ein actionlastiges Spin-off der beliebten Persona-Reihe. Anders als in der Hauptreihe stellt ihr euch euren Gegnern jedoch nicht in rundenbasierten Kämpfen, sondern in Echtzeit-Action. Zusätzlich gibt es aber auch wieder bekannte RPG-Elemente wie Elementarschaden, Manapunkte, Skills und mehr. Die Story von Strikers spielt kurz nach den Ereignissen von Persona 5 und lässt uns wieder in die Rolle der Phantomdiebe schlüpfen. Diesmal müssen sie verschiedene Städte Japans bereisen, um die Korruption dort zurückzuschlagen.

Dirt 5

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action

Action GamePro-Wertung: 83

Darum geht's: In Dirt 5 dreht sich wieder alles um actionreiche Autorennen. Der fünfte Ableger der Arcade-Rallye-Reihe von Codemasters schickt euch unter anderem in Rom, China, New York oder Norwegen auf die Piste. Das Gameplay orientiert sich dabei an Arcade-Racern und stellt somit Spaß klar über Realismus. Dirt 5 enthält zudem einen Karrieremodus, Splitscreen für vier Spieler*innen und diverse Online-Modi.

Wie Dirt 5 bei uns in der ausführlichen Wertung abschneidet, erfahrt ihr in unserem Test:

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den Dezember

Bis die neuen PS Plus-Spiele im Januar online gehen, könnt ihr euch noch die Spiele für den Dezember sichern. Hier findet ihr nochmal die Übersicht der kostenlosen Dezember-Spiele:

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alle 20 Spiele im Video: Der untere Trailer zeigt euch, welche 20 Spiele ihr dank PS Plus für PS5 bekommt:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

