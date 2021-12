Wann werden die PS4-/PS5-Spiele des Januar 2022-Lineups enthüllt? Bei all dem Feiertagstrubel könnte man doch glatt vergessen, dass in wenigen Tagen die offizielle Enthüllung der PlayStation Plus-Spiele des Monats Januar 2022 ansteht! Sollte sich Sony am traditionellen Enthüllungsrhythmus halten, dann solltet ihr euch folgenden Termin im Kalender markieren:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 29. Dezember 2021 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, der 4. Januar 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PS Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 29. Dezember und eine Freischaltung am 4. Januar.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

Welche PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell laden?

Hier findet ihr das komplette PS Plus-Lineup im Dezember 2021.

Gibt es schon einen Leak zu den PlayStation Plus-Spielen im Januar 2022?

Ja, wie in den Monaten zuvor wurden die PS Plus-Spiele bereits geleakt. Der Leak stammt von der französischen Dealsseite Dealabs, die zuvor bereits mehrmals mit ihren Angaben richtig lag. Demzufolge sind folgende Spiele angeblich im Januar 2022 dabei:

Das Highlight des Leaks, Persona 5 Strikers, könnt ihr hier im Trailer sehen:

Aber Achtung: Nur weil Dealabs in den Monaten zuvor richtig gelegen hat, ist das keine Garantie dafür, dass auch der aktuelle Leak stimmt. Wir sollten also definitiv die offizielle Ankündigung der Gratisspiele abwarten, die kommenden Mittwoch erfolgt.

Welche PS4-/PS5-Spiele wünscht ihr euch fürs kommende PS Plus-Aufgebot?