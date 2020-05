PS Plus Juni 2020-Spiele im Anmarsch: Termin & Uhrzeit der Enthüllung

Wer PS Plus-Mitglied ist, kann sich aktuell noch die (von einigen stark kritisierten) Titel des Mai-Aufgebots herunterladen. In der nächsten Woche gibt Sony allerdings schon die neuen Spiele bekannt, von denen sich die Spieler wieder etwas mehr erhoffen. Hier findet ihr den Termin für die Enthüllung der PS Plus-Games im Juni 2020.

Wann werden die PlayStation Plus-Games im Juni 2020 enthüllt?

Termin: 27. Mai 2020 (Mittwoch)

(Mittwoch) Uhrzeit: voraussichtlich um 17:30 Uhr

Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: 2. Juni 2020 (Dienstag)

Seid ihr Mitglied des kostenpflichtigen Service, könnt ihr euch die Titel dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Sobald die Spiele offiziell bekannt gegeben wurden, findet ihr alle nötigen Infos samt Beschreibung der Spiele mit Pro und Contra wie immer pünktlich bei GamePro.de.

Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik. So ergibt sich diesmal eben der 27. Mai als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am 2. Juni im Store veröffentlicht werden.

Bedenkt, dass es sich hierbei um ein voraussichtliches Datum handelt. In der Regel hält Sony seinen festen Enthüllungs-Turnus ein, in der Vergangenheit gab es aber schon Ausnahmen. Die PS Plus-Spiele für den Monat Oktober 2019 wurden beispielsweise im Rahmen eines State of Play-Events enthüllt und damit einen Tag früher als sonst bekanntgegeben.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo? Falls ihr vielleicht gar kein PS Plus habt, dann lest euch unser Special durch. Hier fassen wir alle Preise und Services von PS Plus für euch zusammen:

3 0 Mehr zum Thema PS Plus - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

PS Plus-Spiele im Mai - Diese Gratis-Games könnt ihr euch jetzt laden

Bis dahin könnt ihr euch noch mit den aktuellen PS Plus-Titel vergnügen, die ihr jetzt als Abonnenten im PS Store ohne Zusatzkosten laden könnt:

Lohnt sich der Download? Alle aktuellen PS Plus-Spiele mit Pro und Contra vorgestellt:

150 2 Mehr zum Thema PS Plus Mai 2020-Spiele sind offiziell: Diese PS4-Games gibt's gratis

Noch mehr Gratis-Spiele

Wenn ihr neben den PlayStation Plus-Titeln nach weiteren kostenlosen Games sucht, dann solltet ihr gerade jetzt die Augen aufsperren. In der Corona-Krise verschenken Entwickler und Publisher regelmäßig Spiele, um uns das Zuhausebleiben zumindest etwas zu erleichtern. Aktuell könnt ihr euch unter anderem Lego Ninjago kostenlos schnappen. Werden Spiele verschenkt, dann findet ihr alle Infos dazu auf GamePro.de.