PS Plus-Spiele im Juni 2022 werden nicht im Mai angekündigt, sondern später als gedacht

Normalerweise folgt Sony einem vorhersehbaren Muster, wenn es um die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele geht. Diesen Monat läuft das etwas anders, denn der 1. Juni ist diesmal ein Mittwoch, sodass wir im Mai noch keine Infos zum nächsten Line-up bekommen.

Zu diesem Datum werden die PS Plus-Spiele des Juni 2022 Lineups enthüllt:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, den 1. Juni 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 7. Juni 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht und am Mittwoch vorher angekündigt. Normalerweise bedeutet dass, das wir das neue Lineup bereits am Ende des Vormonats erfahren. Da nächsten Monat der 1. Juni jedoch auf einen Mittwoch fällt, müssen wir uns diesmal etwas länger gedulden.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. Daran wird sich auch in diesem Monat nichts ändern.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Vergesst nicht die PS Plus-Spiele für Mai 2022

Bis die neuen PS Plus-Titel im Juni online gehen, habt ihr noch Zeit euch die Spiele für Mai zu sichern, damit ihr sie in eurer Bibliothek habt. Das komplette Lineup könnt ihr hier finden:

4 5 PS Plus im Mai Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5

Der Geheimtipp des Mai 2022-Aufgebots ist diesmal übrigens Curse of the Dead Gods, ein Action-Roguelite, dass sich besonders alle Fans von Hades einmal anschauen sollten:

Selbst wenn Roguelites nichts für euch sind, können wir euch empfehlen, zumindest mal einen Blick reinzuwerfen. Mehr zum Spiel findet ihr auch hier:

7 0 Curse of the Dead Gods Das eigentliche Highlight des Mai-Lineups

Gehört ihr dagegen zu den Leuten, die sich nicht für FIFA begeistern können, so können wir euch dennoch ans Herz legen, euch das Spiel zumindest einmal kurz anzuschauen. Denn das Story-Intro allein ist schon den Download wert.

Gibt es schon einen Leak zu den PS Plus-Games im Juni 2022?

Bislang nicht. In den vergangenen Wochen wurden die PS Plus-Titel zuvor immer korrekt von der französischen Dealsseite dealabs geleakt, diesmal gibt es noch keine Infos. Gut möglich aber, dass dealabs in nächster Zeit erneut vorzeitig mit dem angeblichen Lineup herausrückt. GamePro wird diesen Artikel entsprechend updaten, sollte das der Fall sein.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt, welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für das Juni-Lineup?