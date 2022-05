Wer PS Plus hat, sollte sich FIFA 22 holen - denn das Story-Intro allein ist den Download wert

FIFA 22 beginnt nicht mit einem Ball und einem Rasen, sondern mit einem Kaffee und einem Croissant. Die Story-Kampagnen der letzten Teile rund um Alex Hunter konnten mich ehrlich gesagt nicht abholen, umso mehr aber das Intro des aktuellen Ablegers.

Wenn ihr gerade erst in FIFA 22 einsteigt, oder wenn ihr die Anfangssequenz aus welchen Gründen auch immer zunächst übersprungen habt, solltet ihr sie euch definitiv einmal ansehen. Denn mit der etwa 30-minütigen Sequenz hat EA Sports endlich einmal über den Tellerrand hinausgeblickt und uns einen interessanten Einblick in die Welt des Fußballs gewährt.

Das erwartet euch im verrückten Story-Intro von FIFA 22

Kaffee und Croissant gehören zum Frühstück von David Beckham, der auf dem Balkon eines Pariser Hotels sitzt. Die Kamera schwenkt nach unten in ein Zimmer. Hier erstellt ihr euch einen Avatar und verpasst ihm ein schickes Outfit. Dann geht es runter auf die Straße, wo bereits die französische Freestylerin Lisa Zimouche auf euch wartet, um euch die Steuerung von FIFA 22 zu erklären.

Gemeinsam mit der Fußballkünstlerin dribbelt ihr euch durch die Straßen von Paris, bis ihr das Stadion von Paris St. Germain erreicht. Hier dürft ihr mit Kylian Mbappé und Thierry Henry einige Übungseinheiten durchführen. Anschließend kommt das, was ihr wohl eigentlich als Intro erwartet habt: Ein Fußballspiel. Paris und Chelsea treffen in der Champions League aufeinander. Jetzt dürft ihr die gelernten Fähigkeiten endlich in der Praxis anwenden.

Vermutlich wird das Story-Intro niemanden in komplette Euphorie verfallen lassen oder Fußballmuffel konvertieren, aber immerhin versucht EA hier einen etwas anderen Ansatz, der auch das Drumherum um den Rasen aufzufangen versucht. Die Sequenz bekommt ihr allerdings nur auf PS5 und Xbox Series X/S geboten.

Frischen Wind bietet neben dem Intro endlich auch ein Crossplay-Feature, das euch ein Zusammenspiel auf PS5 und Xbox Series X/S erlaubt. Zunächst leitet EA hier jedoch nur eine Testphase ein, die auf wenige Spielmodi beschränkt ist. Verläuft diese zufriedenstellend, könnte die Funktion ausgebaut und in FIFA 23 von Beginn an implementiert werden.

