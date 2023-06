PS Plus: Sony schenkt euch noch mehr Gratis-Goodies im Juni - doch passt auf, dass ihr sie nicht überseht

Sony verschenkt Avatare und Wallpaper.

Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass Sony PlayStation Plus in die drei Stufen Essential, Extra und Premium aufgeteilt hat. Zum Jubiläum gibt es neben den obligatorischen monatlichen Bonus-Spielen deshalb weitere Geschenke.



Was bekommen Mitglieder im Juni? Wie Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog schreibt, können sich alle PS Plus-Abonnent*innen in diesem Monat über kostenlose Avatare zu verschiedensten PS Plus-Titeln sowie auf ein neues Hintergrundbild im PS Plus-Design für Desktop und Mobile freuen.

Wie bekomme ich die Avatare/das Wallpaper? Dafür versendet Sony gerade offenbar Mails an alle PS Plus-Mitglieder, die ihr womöglich übersehen haben könntet. Schaut deshalb mal in eurem Mail-Postfach nach, ob ihr bereits Post erhalten habt. Hier sollte ein Gutschein-Code enthalten sein, den ihr vom 20. bis 30. Juni 2023 einlösen könnt, um entsprechende Items zu erhalten.

Das versprochene Hintergrundbild werdet ihr laut PS Blog zwischen dem 20. und 30. Juni auf der offiziellen PlayStation-Website finden.

Alle PS Plus Essential-Spiele im Juni 2023

Folgende Spiele sind seit dem 6. Juni für alle PS Plus-Mitglieder verfügbar, die mindestens Essential abonniert haben:

Mehr Infos zu den aktuellen Games und was euch dabei erwartet, lest ihr hier:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Juni 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS5 und PS4 von Sebastian Zeitz

Neue PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Juni 2023

Sony hat die frischen Bonus-Titel für alle Extra- und Premium-Mitglieder vor wenigen Tagen enthüllt. Zur Bibliothek stoßen unter anderem hinzu:

Alle Titel sowie alle weiteren Infos zu den neuen Extra-/Premium-Spielen und was dahinter steckt, lest ihr in diesem GamePro-Artikel:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).