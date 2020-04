PS Plus Mai 2020-Spiele sind offiziell: Diese PS4-Games gibt's gratis

Die PS Plus-Spiele für Mai 2020 sind bekannt. Sony hat enthüllt, welche beiden PS4-Spiele sich Abonnenten des Service ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können. Beide Titel gelten als echte Zeitfresser, die euch jetzt während der Corona-Krise vielleicht gelegen kommen.

Das sind die PlayStation Plus-Games im Mai 2020

Ab wann sind die PS Plus-Spiele erhältlich? Die Titel des Mai-Aufgebots stehen diesmal am Dienstag den 5. Mai 2020 im PlayStation Store zum Download bereit, um die Mittagszeit herum. Bis dahin solltet ihr euch noch die PS Plus-Spiele im April herunterladen.

Für wen lohnt sich der Download der neuen Spiele bei PS+?

Landwirtschafts-Simulator 19

Genre: Simulation

Simulation Download-Größe: 5.51 GB

5.51 GB Regulärer Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro GamePro-Test-Wertung: 71

Darum geht's: Ihr wolltet schon immer mal ein Leben auf dem Bauernhof führen? Dank des Landwirtschafts-Simulators könnt ihr das zumindest virtuell tun.

Im LS 19 schlüpft ihr nämlich in die Rolle eines Farmers und fahrt Trecker und sät Weizen, Gerste, Mais und mehr aus. Daneben kümmert ihr euch natürlich außerdem um Schweine, Kühe und Co. Ist die Ernte reif, verkauft ihr sie an unterschiedliche Händler. So das Kern-Spielprinzip.

Die Neuerungen im Vergleich zu den Vorgängern:

über 300 lizensierte Fahrzeuge

drei Maps zum Beackern, darunter 2 komplett neue

Pferde, auf denen ihr sogar reiten könnt

Neue Fruchtsorten wie Baumwolle und Hafer

einen Multiplayer-Modus, der euch gegen andere farmen lässt

Mod-Support für PS4

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Anders als Bauernhof-Spiele wie Harvest Moon oder Stardew Valley setzt der LS 19 auf Realismus, das sollte euch bewusst sein. Rein spielerisch läuft die Simulation also etwas langsamer ab, die Spielwelt wirkt im direkten Vergleich zum charmanten Pixel-Look von Stardew Valley statisch und leblos.

Sollte euch das nicht stören, dann findet ihr im LS19 allerdings ein enorm entspannendes, fast schon meditatives Spiel, in dem das Farmen und Geldverdienen zur Suchtspirale werden kann.

Mehr Infos gibt's in unserem Test:

9 0 Mehr zum Thema LS 19 im Test - Wo Bauern regeln

Cities Skylines - PS4 Edition

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Regulärer Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro Download-Größe: 1.93 GB

Darum geht's: Im Aufbau-Strategie-Spiel Cities Skylines stampfen wir eine eigene Stadt aus dem Boden. Dabei sind wir aber nicht nur zum Baumeister und bestimmen, wo welche Gebäude und Straßen errichtet werden sollen, sondern müssen uns auch als Bürgermeister um den Finanzhaushalt, die Wasserversorgung und die Politik unserer Metropole kümmern.

Welche Inhalte stecken in der PS4-Version? Im Rahmen von PS Plus erhaltet ihr das Grundspiel von Cities Skylines inklusive After Dark-DLC. Letzterer bringt Tag-/Nacht-Wechsel mit sich und ihr könnt spezielle Gebiete fürs Nachtleben und den Tourismus hochziehen. Andere Erweiterungen wie Snowfall, Industries und Co. sind aber separat erhältlich oder Teil des Season Pass.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Cities Skylines gilt als eine der besten Städtebausimulationen, im Test der GameStar-Kollegen staubt das Spiel eine sehr gute 89 ab. Skylines lohnt sich generell für Aufbau-Strategie-Fans, insbesondere für all diejenigen, die früher Spaß mit Sim City hatten.

Das war's noch nicht: Schnappt euch weitere Gratis-Games für PS4

Neben den PS Plus-Games könnt ihr gerade drei weitere PS4-Spiele kostenlos laden - auch dann, wenn ihr gar kein PS Plus-Abo abgeschlossen habt:

Lohnt sich ein PS Plus-Abo? Alle Infos im GamePro-FAQ

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht. Alle Preise und Vorteile eines PS Plus-Abos führen wir im großen GamePro-FAQ für euch auf.