PS Plus März 2022 - Gratis-Spiele geleakt: Bekannter Insider schlägt wieder zu

Es gehört beinahe schon zur Vorfreude auf die neuen PS Plus-Titel dazu - die Spiele werden vorab geleakt. Die letzten Male mussten wir ohne diese Voraussagen auskommen, doch für März 2022 gibt es wieder einen Leak, der die angeblichen Spiele des neuen Lineups verrät.

PS Plus im März: Das sind die angeblichen neuen Spiele

Der Leak kommt wie schon in vergangenen Monaten erneut von der französischen Seite Dealabs, die bereits in der Vergangenheit richtig mit ihren Vorhersagen lagen. Diesmal werden allerdings nur zwei der drei kostenlosen Spiele verraten:

Interessanterweise wurden die Spiele diesmal nicht wie sonst eindeutig geleakt, sondern von Leaker billbil kun lediglich angeteast. Im Post auf Dealabs heißt es, dass billbil kun sich kürzlich für die beiden Spiele interessiert habe und sie auf der PS5 spielen wolle. Da die Person aber kein Geld habe, sei es wohl am besten bis zum Anfang des nächsten Monats zu warten. Obwohl diese Botschaft nicht ganz eindeutig ist, nehmen sie viele User in den Kommentaren als Hinweis auf die neuen PS Plus-Spiele.

Das sind die neuen Spiele

Team Sonic Racing

Darum geht's: Team Sonic Racing ist ein Rennspiel, in dem ihr als Sonic-Charaktere um die Wette fahrt, egal ob alleine oder im Online-Multiplayer. Ihr könnt euch sogar mit Freund*innen zusammentun, Power-Ups teilen und gemeinsam gegen andere Teams antreten.

Ark: Survival Evolved

Darum geht's: Ark: Survival Evolved ist ein Open-World-Survival-Spiel in einer Welt, die von Dinosauriern bevölkert ist. Ihr könnt gemeinsam mit (oder auch gegen) anderen Spieler*innen spielen, Dinosaurier zähmen und auf ihnen reiten und euch euer eigenes Reich aufbauen.

Ist das dritte Spiel vielleicht schon bekannt?

Laut eines weiteren Leaks könnte das dritte PS Plus-Spiel sogar ebenfalls bereits bekannt sein. Dabei soll es sich um den neu erschienenen Titel Sifu handeln. Allerdings solltet ihr bei dieser Infos sehr vorsichtig sein, immerhin ist der Release nicht mal einen Monat her.

So oder so wissen wir schon heute Abend mehr, dann werden die neuen PS Plus-Spiele für März 2022 nämlich offiziell enthüllt. Wenn Sony sich an ihren normalen Zeitplan halten, findet die Enthüllung um 17:30 Uhr deutscher Zeit statt.

Würdet ihr euch über diese PS Plus-Spiele im März freuen?