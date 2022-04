Letzte Chance! Diese PS Plus-Spiele fliegen schon bald aus dem Service

Wollt ihr euch die PS Plus-Spiele aus dem März 2022 auf PS4 und PS5 herunterladen, ist jetzt eure letzte Chance. Bereits morgen verschwindet das Angebot aus dem PS Store bzw. aus eurem Abo. Welche Games euch durch die Lappen gehen und bis wann ihr noch Zeit habt, das erfahrt ihr jetzt.

Wann verschwinden die März-Spiele? Eine exakte Uhrzeit gibt es nicht, jedoch wird das Angebot am Dienstag, den 05. April um die Mittagszeit herum ausgetauscht. Ab dann findet ihr im PS Store nur noch die neuen Gratis- Spiele.

Welche Spiele kann ich herunterladen? Im März könnt ihr euch ganze vier Spiele schnappen. Darunter:

Das PS Plus-Highlight im März

Ghostrunner

Darum geht's: Mit Ghostrunner erwartet euch ein First Person-Actionspiel im düsteren Cyberpunk-Setting, in dem sich euer Charakter ähnlich im Parcours-Spiel Mirror's Edge springend, kletternd, rutschend und via Wallruns durch die Level bewegt und dabei Gegner mit einem futuristischen Katana erledigt.

Der Clou am Spiel: Sowohl ihr als auch eure Gegner sterben nach nur einem Treffer, weshalb ihr jede Aktion gut planen solltet. Damit das Ganze System nicht zu monoton wird, könnt ihr auf mehrere Spezialfähigkeiten zurückgreifen und so beispielsweise die Zeit verlangsamen.

Die weiteren März-Spiele kurz vorgestellt

ARK: Suvival Evolved ist ein Open World-Survivalspiel mit Dinosauriern, das ihr entweder offline oder online zocken könnt. Entscheidet ihr euch für den Multiplayer, müsst ihr neben den Dinos jedoch auch auf aggressive Mitspieler*innen achtgeben.

Team Sonic Racing ist ein klassischer Fun Racer im Stile von Mario Kart, in dem ihr mit den Figuren aus dem Sonic-Universum um den Sieg fahrt und dabei offensive und defensive Items einsammelt und gegen eure Gegner einsetzt. Das übrigens auch im (lokalen) Koop- und Mehrspieler-Modus.

Ghost of Tsushima Legends ist der Standalone-Multiplayer zum gleichnamigen PS4-Sammuraispiel. Enthalten sind unter anderem Story-Missionen, die ihr im Koop zocken könnt, aber auch eine Art Horde-Modus für vier Spieler*innen.

Die PS Plus-Spiele im April 2022

Die "Gratis"-Spiele für diesen Monat sind bereits bekannt und eines davon könnt ihr euch sogar schon herunterladen. Welche Spiele euch genau erwarten und welches ihr auf keinen Fall verpassen solltet, das haben wir wie gewohnt in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst.

Welches Spiel aus dem März-Lineup war eurer Highlight?