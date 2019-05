Sony hat die PS Plus-Spiele im Mai 2019 enthüllt und der Leak hat sich bewahrheitet. Diesmal bekommen wir zwei (kleinere) PS4-Spiele, die sich aber sehen lassen können: Ein echtes Story-Highlight und das perfekte Party-Koop-Game.

Overcooked (PS4)

Overcooked ist ein Geschicklichkeitsspiel, in dem wir unter Zeitdruck unterschiedliche Rezepte zubereiten müssen. Dabei gilt es, die entsprechenden Zutaten zu verarbeiten und nebenbei das Geschirr abzuspülen, etwaige Brände zu löschen und Hindernissen auszuweichen.

Overcooked ist geeignet für euch, wenn ...ihr nach dem perfekten Party-Spiel sucht. Im Koop können bis zu vier Spieler gleichzeitig kochen - und je mehr Köche mitmischen, desto chaotischer und witziger wird's.

Overcooked eignet sich hingegen nicht für euch, wenn ... ihr nach einer Soloerfahrung sucht. Zwar könnt ihr den Titel auch alleine spielen, mit anderen zusammen macht's aber am meisten Spaß. Der Titel lebt vom Koop-Play.

What Remains of Edith Finch (PS4)

What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über eine Familie aus dem US-Staat Washington, die von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wurde. Jedes Familienmitglied ist tot. Bis auf die 17-jährige Edith. Und so begleiten wir das Mädchen zurück in das verlassene Haus ihrer Kindheit und versuchen die verschiedenen Schicksale wieder zusammenzusetzen.

Das Besondere? Jedes Zimmer eines Familienmitglieds stellt dabei ein eigenes Kapitel des Spiels dar. Nach und nach lernen wir die Schicksale der verschiedenen Charaktere kennen, und jedes Mal wird eine neue Spielmechanik vorgestellt: Einmal schlüpfen wir beispielsweise in die Rolle verschiedenster Tiere. Ein anderes Mal spielen wir einen kitschigen Horror-Comic nach.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr eine emotionale Reise der etwas anderen Art antreten wollt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr nach einer spielerischen Herausforderung sucht. Rätselgibt es hier nämlich keine. In What Remeains of Edith Finch kommt es eher darauf an, sich in die Geschichten der einzelnen Charaktere hineinzuversetzen.

Wann gehen die PS Plus-Spiele im Mai live?

Wann die PS Plus-Spiele live gehen, können wir ebenfalls schon sagen: Da die Games immer am ersten Dienstag im Monat in den Store wandern, erscheinen sie diesmal am 7. Mai.

Holt euch noch die Gratis-Spiele im April 2019!

Bislang sind noch die PS Plus-Spiele für April 2019 erhältlich, ihr habt also noch eine Woche lang Zeit, euch die Titel herunterzuladen.

Was ist PS Plus?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Außerdem erhaltet ihr mit PS Plus regelmäßig Sonderrabatte im PS Store, sowie Gratis-Designs, -Avatare und -Demos.

Was kostet der Service?

Aktuell bezahlt ihr für 12 Monate 59,99 Euro, für 3 Monate 24,99 Euro und für einen Monat 7,99 Euro.

Was sagt ihr zum PS Plus-Lineup in diesem Monat? Sagen euch die Spiele zu?