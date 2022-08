PS Plus Extra/Premium im September 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge des Abos

Ähnlich wie früher PS Now bekommen auch Sonys neue Abos PS Plus Extra und PS Plus Premium monatlich neue Spiele, die ihr darüber spielen könnt. Im Gegenzug gibt es auch gelegentlich Abgänge. Welche Titel euch im September erwarten, fassen wir für euch in dieser Übersicht zusammen. Und eines vorweg: Es ist ein großartiger Monat.

Diese Spiele sind im September neu bei PS Plus Extra/Premium

Die folgenden Spiele könnt ihr ab dem 20. September über PS Plus Extra und Premium zocken:

Die Klassiker für PS Plus Premium, ebenfalls ab dem 20. September:

Syphon Filter 2

The Sly Collection

Sly Cooper: Thieves in Time

Toy Story 3

Kingdom of Paradise

Bentley’s Hackpack

Welche Spiele fliegen im September aus dem Katalog? Die gute Nachricht: Keine. Im September haben wir nur Neuzugänge zu vermelden.

Das Highlight im September 2022

Assassin's Creed Origins

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Ubisoft

Ubisoft GamePro-Wertung: 88

Darum geht's: Origins erzählt die Entstehungsgeschichte des Assassinen-Ordens im alten Ägypten. Wir schlüpfen in die Rolle des Medjai Bayek von Siwa, der auf tragische Weise in den Kampf gegen Den Orden der Ältesten gerät und damit den Anstoß für die Entstehung der Assassinen gibt.

AC Origins ist der erste Teil der Hauptreihe, der mehr auf Rollenspiel-Elemente setzt: Erfahrungspunkte sammeln, im Level aufsteigen oder auch Ausrüstung verbessern. In der riesigen Open World erkunden wir dabei nicht nur Gräber und die alten Pyramiden, sondern auch belebte Städte wie Alexandria und Memphis. Außerdem bekommen wir es mit Göttern zu tun.

Im Test zu Assassin's Creed Origins könnt ihr mehr darüber erfahren, warum der Teil einer der besten der Reihe ist:

Eine komplette Übersicht aller Titel, die ihr über PS Plus Premium spielen könnt, haben wir hier für euch:

Alle Infos zum neuen PS Plus-Modell

Wollt ihr euer Abo wechseln oder eines abschließen, seid euch jedoch noch unsicher, welche der drei neuen PS Plus-Stufen ihr wählen solltet? In unserem Info-Hub findet ihr alle wichtigen Infos zu PS Plus. Darin klären wir wichtige Fragen wie die Preise und erklären euch die Vorteile, die jedes Abo mit sich bringt.

Wer sich dagegen eher für PS Plus Essential interessiert, findet die neuen Gratis-Spiele für den September in diesem Artikel.

Welche Spiele wünscht ihr euch noch in der PS Plus-Bibliothek?