Zu welcher Uhrzeit gehen die PS Plus Oktober-Games live? Am heutigen Dienstag können sich alle, die mindestens PS Plus Essential abonniert haben, über drei neue Games für PS4 und PS5 freuen.



Die Titel werden um die Mittagszeit herum im PS Store veröffentlicht. Der übliche Zeitraum ist zwischen 12 und 13 Uhr. GamePro wird diesen Artikel aktualisieren, sobald ihr die Oktober-Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Das sind die PlayStation Plus Essential-Spiele im Oktober 2022:

Im folgenden zeigen wir euch die Trailer zu den aktuellen PS Plus-Games, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt.

Das Highlight im Oktober 2022: Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed entpuppte sich zum Release als echter Überraschungshit, der dem lieben Kollegen Dennis Michel sehr viel Spaß bereitet hat, und auch ihr solltet den kurzweiligen Racer mit den bekannten Spielzeugautos nicht verpassen. Ihr klemmt euch entweder im Einzelspielermodus hinters Lenkrad, oder tobt euch im Multiplayer aus. Darüber hinaus könnt ihr im Track-Editor sogar eigene Strecken bauen und diese mit der Community teilen.

Injustice 2

Im Prügelspiel Injustice 2 treten die Superheld*innen und Superschurk*innen aus dem DC-Universum in den Ring und schleudern sich ihre Superkräfte um die Ohren. Es gibt insgesamt 28 spielbare Charaktere, darunter Batman, Superman und Co.

Superhot

Superhot ist ein Ego-Shooter mit einem besonderen Twist: Die Zeit steht still, wenn ihr euch nicht bewegt. Damit verfolgt Superhot weniger ein klassisches auf Action und Schnelligkeit ausgelegtes First Person-Shooter Prinzip, sondern wird viel eher zum Puzzle-Game, bei dem ihr durchatmen und besonders taktisch Denken müsst.

Lohnen sich die PS Plus-Spiele im Oktober 2022? In diesem GamePro-Artikel stellen wir euch die frischen Bonus-Titel des Essential-Abos genauer vor:

31 2 Mehr zum Thema PS Plus im Oktober 2022: Diese Spiele sind im PlayStation-Abo dabei

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele des Oktober 2022-Aufgebots für Extra und Premium enthüllt?

Neben den Essential-Games erwartet euch im Oktober zudem eine neue Ladung von Bonus-Spielen, die ihr mit PS Plus Extra oder Premium bekommt. Die Enthüllung dieser Titel erfolgt voraussichtlich am 12. Oktober 2022, also in der nächsten Woche.

Alle Spiele bei PS Plus Extra und Premium: In dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt im Überblick.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches der neuen PS Plus-Spiele freut ihr euch besonders und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!