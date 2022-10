PS Plus Extra/Premium - Wann werden die Oktober 2022-Spiele angekündigt?

Nicht nur mit PS Plus Essential bekommt ihr eine monatliche Auswahl an Bonus-Spielen, sondern auch wenn ihr die teureren Abo-Tiers Extra oder Premium abonniert habt. Die neuen Spiele des Oktober 2022-Lineups für Extra und Premium sind bislang nicht bekannt, allerdings können wir bereits ein voraussichtliches Enthüllungsdatum nennen.

Das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung für die PS Plus Extra/Premium-Spiele im Oktober 2022:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 12. Oktober 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 18. Oktober 2022

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Extra/Premium-Titel wurden in den vergangenen Monaten (außer im September) stets am zweiten Mittwoch des Monats angekündigt und am darauffolgenden Dienstag veröffentlicht. Damit ergibt sich ein ähnliches System wie für PS Plus Essential, welches am ersten Dienstag des Monats live geht und am Mittwoch davor angekündigt wird.

Wir erwarten, dass sich im Oktober 2022-Lineup erneut einige Titel von Ubisoft befinden werden, da das französische Unternehmen bis Ende 2022 ganze 50 Spiele zu Ubisoft + Classics hinzufügen will, das wiederum in PS Plus Extra/Premium integriert ist.

Welche Spiele gibt es bei PS Plus Essential im Oktober?

Die Oktober-Titel des Essential-Abos sind bereits bekannt. Mit dabei diesmal:

Hot Wheels ist das diesmalige Highlight des Lineups. Der Racer entpuppt sich als echter Überraschungshit, der dem lieben Kollegen Dennis Michel sehr viel Spaß bereitet hat. Hier könnt ihr euch das Spiel im Trailer anschauen:

Das müsst ihr über PlayStation Plus Essential, Extra und Premium wissen

Seit einigen Monaten ist Sonys neues PlayStation Plus-Modell an den Start gegangen. Mittlerweile splittet sich der Online-Service in drei kostenpflichtige Tiers (Essential, Extra und Premium) auf, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen.

Das sind die Preise:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



