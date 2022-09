PS Plus: Im Oktober könnt ihr mit Hot Wheels zurück in die Kindheit rasen

Als ich euch im vergangenen Jahr Hot Wheels Unleashed im GamePro-Test empfohlen habe, hattet ihr eine ganz verständliche Reaktion, die in etwa so lautete: Schaut nach einem spaßigen Arcade-Racer aus, schnapp ich mir dann aber irgendwann, wenn er im Sale ist.

Die Zeit ist reif, ihr Lieben! Unleashed ist neben "Super, Super Superhot" und dem DC-Klopper Injustice 2 ab 04. Oktober im Aufgebot von PS Plus Essential und wie ich finde das perfekte Spiel für nebenbei, um sich die Wochen bis zum starken Release-Herbst rund um God of War Ragnarök auf PS4 und PS5 zu vertreiben.

Ein herrlicher Nostalgie-Tripp

Die erste Sache, die Hot Wheels ganz fantastisch macht, ist, uns ein wohliges Gefühl zu geben. Schließlich werden viele von euch in ihrer Kindheit die kleinen Spielzeugautos über die orangefarbenen Strecken gejagt haben.

Unleashed schickt uns dabei aber nicht nur auf einen kurzen Nostalgie-Tripp. Entwickler Milestone (Bleifuss Fun) macht die kleinen Flitzer zum Star des Spiels. Vom Bone Shaker über den grünen Rip Rod bis hin zum DeLorean aus "Zurück in die Zukunft", die Autos sehen im Spiel einfach verdammt cool aus, fahren sich unterschiedlich und es macht Spaß die Lieblinge aus dem einstigen Kinderzimmer zu sammeln.

In unserem Video fassen wir für euch auch die Meinungen internationaler Tester und Testerinnen zusammen:

Lasst euch zu Beginn übrigens nicht von der Drift-Mechanik abschrecken. Die wichtigen Slides um Kurven sind etwas gewöhnungsbedürftig, habt ihr jedoch erst einmal den Dreh raus, drückt der Arcade-Spaß immer mehr aufs Gaspedal.

Was euch ebenfalls irritieren könnte: Die Auswahl an Strecken ist speziell zu Spielbeginn noch recht gleichförmig. Das fällt nicht unbedingt ins Gewicht, wenn ihr jeden Tag mal 2-3 Rennen fahrt, zockt ihr aber direkt drei Stunden am Stück, wird euch das sicher störend auffallen. Hier sei aber gesagt, dass im späteren Verlauf des Spiels noch richtig coole und kreative Kurse auf euch warten.

Auch für Bauer und Koop-Zocker

Was in der heutigen Zeit, warum auch immer, nicht mehr so richtig in Mode ist, ist ein gut umgesetzter lokaler Splitscreen-Modus. Den gibt's in Unleashed und der macht auch ordentlich Laune. Wahlweise könnt ihr auch den Online-Multiplayer zocken.

Darüber hinaus können sich die Bastler unter euch in einem überaus umfangreichen Strecken-Editor austoben. Da kommt dann ebenfalls wieder das Gefühl aus der Kindheit zurück, wenn man Looping an Looping reiht, um die spektakulärste Strecke zu bauen.