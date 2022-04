PS3-Spiele auf PS5 spielen: Das Unmögliche könnte bald doch passieren

Das neue Abo-Modell von PS Plus soll es in der Premium-Variante möglich machen, auch PS3-Titel auf der Konsole zu zocken. Allerdings nur solange ihr online seid, denn für PS3-Spiele ist derzeit nur das Spielen via Cloud-Streaming vorgesehen. Manchen Fans schmeckt das gar nicht, immerhin wäre es theoretisch möglich, die Spiele auch via Emulator auf der PS5 laufen zu lassen. Und laut Brancheninsider Jeff Grubb könnte genau der nachträglich noch kommen.

PS Plus könnte PS3-Spiele per Emulator bekommen

Darum geht's: Derzeit ist es nicht möglich, PS3-Spiele auf neueren PlayStation-Konsolen zu zocken. Grund dafür sind technische Limitierungen. Um die Titel trotzdem im neuen PS Plus Premium anzubieten, will Sony euch die Spiele streamen lassen, wenn der Service ab Juni 2022 live geht.

Alle Infos zum neuen PS Plus und den Inhalten bekommt ihr hier:

Emulator könnte kommen: Nicht alle PlayStation-Fans wollen aber ihre Spiele auf PS5 streamen. Wessen Internetgeschwindigkeit etwa nicht ausreichend oder stabil genug für Cloud-Streaming ist, guckt in die Röhre. Zumindest bisher, denn laut Braucheninsider Jeff Grubb könnte Sony derzeit an einem PS3-Emulator für die PS5 arbeiten.

Im Podcast mit Mike Minotti sprach Grubb unter anderem darüber, dass er bei seinen Quellen nachgefragt habe, ob ein Emulator für die PS5 noch kommt. Die Antwort scheint vielversprechend zu sein:

"Nachdem wir die ganze Woche darüber geredet haben, habe ich geschaut, nachgefragt. Es klingt, als würde Sony an PS3-Emulation für die PS5 arbeiten. Es könnt eine Weile dauern. Ich wünschte nur, sie würden es uns gerade heraus sagen."

Keine Garantie für einen Emulator

Wann und ob so ein PS3-Emulator aber tatsächlich erscheint, steht noch in den Sternen. Ebenso wie die Antwort auf die Frage, ob der Emulator dann nur PS Plus Premium-Abonnent*innen zur Verfügung stehen oder für alle mit einer PS3-Spielebibliothek verfügbar sein wird.

Immerhin deckt sich das mit einem Anfang des Jahres von Sony eingereichten Patent, das Abwärtskompatibilität via Software zulassen soll. Während viele beliebte PS3-Spiele inzwischen als Remaster für neuere Konsolen erschienen sind, gibt es noch immer einige Titel wie etwa Heavenly Sword, die nie auf anderen Konsolen erschienen sind.

Wünscht ihr euch einen PS3-Emulator für die PS5? Welche Spiele würdet ihr darauf spielen?