Wie die monatlichen Gratis-Spiele des PlayStation Plus-Essential-Abos sind auch die Bonus-Titel für PS Plus Extra und Premium nicht vor Leaks gefeit. Ein bekannter Leaker hat eine Reihe von Titeln veröffentlicht, die angeblich noch in diesem Monat Teil des erweiterten Abos werden sollen, und darunter befinden sich unter anderem diverse Spiele aus dem Assassin's Creed-Universum.

Diese Spiele werden angeblich im Juli 2022 dem PS Plus Extra- und Premium-Abo hinzugefügt:

Eines der besten Spiele darunter ist ohne Zweifel Assassin's Creed 4: Black Flag (94 im GamePro-Test!), das ihr euch hier im Trailer anschauen könnt:

Woher stammt der Leak? Vom resetera-User Blackbate, der zuvor bereits den Death Stranding Director's Cut, Skull and Bones und mehr richtig vorausgesagt hat. An seinem Leak könnte also etwas dran sein.

Angeblich sollen die Titel am 19. Juli 2022 dem kostenpflichtigen Service hinzugefügt werden.

Stimmt der Leak von Blackbate, dann könnt ihr die Spiele nur ohne weitere Zusatzkosten zocken, wenn ihr über das PS Plus Extra- oder Premium-Abo verfügt.

Die komplette Liste mit den PlayStation Plus-Essential-Spielen im Juli 2022 findet ihr hier:

Alle wichtigen Infos zum neuen PS Plus-Modell

Seit wenigen Tagen ist Sonys neues PlayStation Plus-Modell auch in Deutschland verfügbar. Ab sofort splittet sich der Service in drei Stufen (Essential, Extra und Premium) auf, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen.

Das sind die Preise:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



Hier findet ihr alle weiteren Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick. Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt.

Welches der geleakten Spiele würdet ihr am liebsten zocken?