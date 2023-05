PS Plus: Das erste Premium-Spiel für Juni 2023 ist vielleicht jetzt schon bekannt

Ist das unser erstes PS Plus Premium-Spiel für den Juni?

Die Mai-Titel für PS Plus Extra und Premium sind gerade erst frisch in der Klassiker- und Spielebibliothek erschienen. Nun gibt es aber bereits den ersten Hinweis auf eines der Spiele für Juni. Das stammt diesmal aus der PlayStation-Datenbank und hat ein sehr verdächtiges Release-Datum.

PS1-Klassiker könnt der erste Juni-Titel bei PS Plus sein

Wie Gematsu berichtet, hat die Dealseite PS Deals in der Datenbank des PlayStation-Stores einen Eintrag ausgegraben, laut dem uns schon bald ein PS1-Klassiker erwartet: Herc's Adventures. Das Spiel soll demnach am 20. Juni 2023 für PS4 erscheinen.

Warum ist das interessant? Der 20. Juni ist der Termin, an dem auch die PS Plus Extra/Premium-Spiele für Juni live gehen. Da Herc's Adventures zuletzt für PS3 erschien, ist es höchst wahrscheinlich, dass der Titel mit dem PS4-Release dann in der Klassiker-Bibliothek von PS Plus Premium landet.

Natürlich handelt es sich hierbei bislang trotzdem nur um einen Leak, genießt die Info also wie immer mit Vorsicht. Theoretisch könnte es sich bei dem Datenbank-Eintrag auch schlicht um einen Platzhalter handeln, auch wenn die Hinweise sehr überzeugend klingen.

Welche Spiele diesen Monat zu PS Plus Essential, Extra und Premium gewandert sind, könnt ihr hier nachlesen:

Das ist Herc's Adventures: Im 1997 erschienenen Action-Adventure seid ihr wahlweise als Herkules, Jason oder Atlanta unterwegs, um Persephone vor dem Unterweltgott Hades zu retten. Dabei nutzt ihr verschiedene Waffen und Items, um es mit klassischen Monstern wie der Hydra oder dem Zyklopen aufzunehmen: Von Schwertern über Steinschleudern bis hin zu Schafen und Laserpistolen. Dabei könnt ihr wahlweise alleine oder im lokalen Koop mit bis zu zwei Personen zocken.

Das sind die PS Plus-Abgänge im Juni

Zwar ist das komplette Spiele-Lineup für PS Plus Extra/Premium im Juni noch nicht offiziell bekannt, dafür kennen wir aber bereits die Spiele, die den Abo-Service bald verlassen:

Im Juni verliert ihr gleich 17 Spiele, darunter etwa John Wick Hex oder das Cozy-Game Wytchwood. Einen der Titel, die den Service am 20. Juni verlassen, könnt ihr euch aktuell aber noch dauerhaft sichern, denn er ist auch Teil des PS Plus Essential-Lineups. Wenn ihr euch das Spiel jetzt noch schnappt, könnt ihr es also mit einem Abo auch weiterhin kostenlos zocken.

Kennt ihr Herc's Adventures noch? Wie interessant findet ihr den Titel für PS Plus?