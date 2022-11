PS Plus Extra/Premium im November 2022 - So viel Speicher fressen die neuen Spiele

Schon ab morgen, dem 15. November, könnt ihr euch wieder auf neue Spiele im Katalog von PS Plus Extra bzw. Premium freuen. Dabei sind wieder einige Highlights wie The Elder Scrolls 5: Skyrim, Tom Clancy's Rainbow Six Siege oder auch What Remains of Edith Finch. Hier erfahrt ihr, wie viel Platz ihr für diese Spiele auf der Festplatte freischaufeln müsst. (via PlayStation Game Size)

Die Speichergrößen der PS Plus Extra/Premium Spiele für November in der Übersicht

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition

PS4: 49,3 GB

PS5: 15,2 GB

Chorus

PS4: 50,9 GB

PS5: 34,3 GB

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition

PS4: ca. 15 GB

PS5: 15,4 GB

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint:

PS4: 50,8 GB

Tom Clancy's Rainbow Six Siege:

PS4: 57,3 GB

PS5: 59 GB

Tom Clancy's The Division 2

PS4: 111,9 GB

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

PS4: 50,1 GB

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

PS4: 30,6 GB

Kingdom Hearts III

PS4: 49,7 GB

Wenn ihr als Vorbereitung nochmal so richtig nostalgisch werden wollt, könnt ihr hier unseren Test zu Kingdom Hearts 3 anschauen:

11:15 Kingdom Hearts 3 - Test-Video zum besten Teil der Action-JRPG-Reihe

Kingdom Hearts: Melody of Memory

PS4: ca. 6,8 GB

What Remains of Edith Finch

PS4: 5,5 GB

Earth Defense Force: World Brothers

PS4: 12,9 GB

Earth Defense Force: Iron Rain

PS4: 19,5 GB

Onee Chanbara Origin

PS4: 11,4 GB

The Gardens Between

PS4: 3,2 GB

PS5: 740 MB

Die PS Plus Essential Spiele im November

Natürlich schauen auch die Spieler*innen mit PS Plus Essential nicht in die Röhre, da gab es diesen Monat nämlich folgende Spiele:

Nioh 2

PS4: 49,3 GB

PS5: 51,5 GB

LEGO Harry Potter Collection

PS4: 16,4 GB

Heavenly Bodies

PS4: 3,1 GB

PS5: 1 GB

Mehr Infos zu PS Plus Extra und Premium

Im Juni diesen Jahres hat Sony ihr Abo-Modell auf der PlayStation um die beiden Optionen Extra und Premium erweitert. Neben dem Standard Essential gibt es seitdem also zusätzliche Modelle, die euch beispielsweise Zugang zu einer großen Spielebibliothek ermöglichen. Alles weitere dazu lest ihr in unserer großen Übersicht zum neuen PS Plus.

Die monatlichen (Essential) Spiele stehen aber weiterhin auf allen der Modelle für euch bereit. Mehr zu den Gratis-Spielen im Abo diesen November findet ihr hier im Überblick.

Für welche Spiele schafft ihr diesen Monat Platz auf eurer Konsole?