PS Plus Premium: Diese absoluten PS1-Klassiker sind offenbar auch mit dabei

PS Plus und PS Now werden diesen Sommer zusammengelegt. Eine der neuen Abo-Stufen nennt sich PS Plus Premium und enthält auch die Möglichkeit, ältere Spiele der PS1-, PS2- und PS3-Ära zu spielen. Es sieht ganz danach aus, als stünden einige Titel davon bereits fest. Wir könnten es mit ein paar echten Klassikern zu tun bekommen, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten.

PS Plus Premium könnte absolute Kult-Klassiker aus PS1-Zeiten enthalten

Darum geht's: PS Plus wird einer Generalüberholung unterzogen und in verschiedene, neue Abstufungen mit unterschiedlichen Inhalten unterteilt. Wer das Gesamtpaket mit allem Drum und Dran haben will, braucht dann das sogenannte PS Plus Premium und erhält auch Zugriff auf einen Katalog aus PS1-, PS2-, PS3-, PS4-, PS5- und PSP-Spielen. Obendrauf gibt es auch noch Gratis-Demos, Cloud-Streaming und einiges mehr.

PS1-Klassiker stehen wohl schon: Bereits vor einer guten Woche gab es einen Leak, der vielleicht schon einige PS1-Spiele verraten haben könnte, die für PS Plus Premium in Frage kommen. Zumindest wurden gleich mehrere PS1-Titel mit einer neuen Altersfreigabe versehen, was schwer darauf hinzudeuten scheint, dass sie bald wieder spielbar gemacht werden sollen. Welche das waren, könnt ihr hier nachlesen:

Richtige Kult-Klassiker wohl dabei: Jetzt gesellen sich zu den Syphon Filter-Spielen noch einige andere namhafte Titel. Da wären zum Beispiel Ridge Racer 2 und Tekken 2. Beide sollen sich einem Reddit-User zufolge bereits mit Bildern im PSN-Backend bemerkbar gemacht haben. Aber das war noch nicht alles. Mittlerweile sind dem Redditor the_andshrew die folgenden fünf Titel aufgefallen:

Zusammen mit den Syphon Filter-Titeln ergibt sich so durchaus schon ein Lineup, das sich sehen lassen kann. Auch wenn wir natürlich davon ausgehen, dass das bei Weitem nicht alle Titel sein dürften. Allerdings gilt es, hierbei noch Vorsicht walten zu lassen, weil es bisher keinerlei offizielle Bestätigungen oder Ankündigungen gibt, was das Spiele-Lineup von PS Plus Premium angeht.

Was davon ist euer Favorit und welche PS1-Klassiker wünscht ihr euch für PS Plus Premium?