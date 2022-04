PS Plus Premium: Vielleicht stehen die ersten PS1-Titel schon fest

PS Plus kommt bald in neuem Gewand und mit unterschiedlichen Abstufungen daher. Zum Premium-Tier des Abos gehören dann nicht nur einige PS4- und PS5-Spiele, sondern auch ältere PlayStation-Titel aus der PS1-Ära. Aktuell steht noch nicht fest, welche das genau sein werden, aber eventuell gibt es jetzt die ersten Hinweise auf eine ganz spezielle Spielereihe: Syphon Filter! Fans des Franchises hoffen seit Jahren auf eine Rückkehr und könnten dann zumindest die Originale nochmal spielen.

PS Plus Premium bietet auch PS1-Spiele und diese hier könnten dabei sein

Darum geht's: Sony stellt PS Plus so um, dass es bald verschiedene Preis- und Inhaltsstufen gibt. PS Now gehört dann zu den höheren Preisklassen dazu und ihr bekommt bei PS Plus Premium beispielsweise diverse ältere Spiele als Dreingabe serviert. Unter anderem zählen dazu dann auch PS1-Klassiker.

Alle Infos zur Neuaufstellung von PS Plus mit PS Plus Premium, Essential und dem ganzen Rest könnt ihr in diesem GamePro-Artikel nachlesen:

308 10 PS Plus-Revolution offiziell: Alle Infos zum neuen Abo-Service für PS4/PS5 (Exklusiv)

Diese Spiele könnten dabei sein: Wie Gematsu berichtet, ist dem Twitter-User The_Marmolade aufgefallen, dass einige Spiele aus der Syphon Filter-Reihe eine neue Altersfreigabe in Korea verpasst bekommen haben. Und zwar für die PS4 sowie die PS5. Bei den Titeln handelt es sich um die folgenden Spiele:

Die Titel haben allesamt schon einige Jahre auf dem Buckel: Syphon Filter ist 1999 für die erste PlayStation erschienen, das Sequel Syphon Filter 2 kam im Jahr 2000. Die beiden PSP-Titel Dark Mirror und Logan's Shadow folgten 2006 beziehungsweise 2007 für die tragbare PlayStation Portable. Auffallend ist, dass hier sowohl Syphon Filter 3 sowie Syphon Filter: The Omega Strain fehlen. Letzteres ist 2004 für die PS2 erschienen.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei der neu vergebenen Altersfreigabe um ein Vorzeichen dafür handelt, dass die Syphon Filter-Spiele als Teil des PS Plus Premium-Abos wieder verfügbar gemacht werden sollen. Dafür gibt es zwar bisher keine offizielle Bestätigung, es wäre aber durchaus logisch.

Würdet ihr euch über Syphon Filter freuen? Welche PS1-Titel wünscht ihr euch für das PS Plus Premium-Abo?