Bei den PS Plus Rewards im September 2020 müsst ihr euch warm anziehen

Wie schnell die Zeit doch vergeht: Es ist schon September und der schmuddelige, kalte Herbst steht vor der Tür. Und die neue Belohnung der PS Plus Rewards könnte passender nicht sein: Es gibt Rabatt auf Socken.

Der einzige PS Plus Reward im September 2020

Happy Socks: 25% Rabatt im Online-Shop & Gratis-Versand

Die PS Plus Rewards findet ihr auf der offiziellen PlayStation Website. Der aktuelle Rabatt ist bis zum 30. September gültig.

Nur eine Belohnung? In der Vergangenheit hat Sony PS Plus-Mitgliedern mit den PS Plus Rewards stets eine Auswahl an mehreren Rabatten zu ausgewählten Produkten spendiert. Ob zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere PS Plus Rewards hinzugefügt werden, ist unklar. Sofern neue auftauchen, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Das sind die PS Plus-Spiele im September - Falls ihr euch fragt, welche Games sich alle Mitglieder des Service diesen Monat ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können, dann schaut in unserem separaten Artikel vorbei, hier stellen wir euch alle Titel mit Pro und Contra genauer vor:

46 3 Mehr zum Thema PS Plus September 2020: Gratis-Spiele für PS4 ab heute verfügbar

Was sind PS Plus Rewards & warum gibt es sie?

Die PS Plus Rewards sind zeitlich begrenzte Boni und Angebote zu bestimmten Produkten und Marken, die mit Sony kooperieren.

Diese Rewards sind exklusiv nur PS Plus-Abonnenten vorbehalten, die darüber hinaus in jedem Monat zwei Gratisspiele abstauben können.

Belohnungen sollen Playstation Plus-Abonnement attraktiver machen. Die Rewards wurden ursprünglich eingeführt, um den Wegfall der PS3- und Vita-Spiele aus dem monatlichen Gratis-Lineup sowie die leicht angehobenen Preise seit August 2019, also seit knapp einem Jahr zu kompensieren.

Noch viel Kritik zu den Rewards: Die PS Plus Rewards sind ein leidiges Thema in der PlayStation-Community. Seit der Einführung des Programms gibt es allerdings viele kritische Stimmen, deren Tenor hauptsächlich ist, dass die Belohnungen/Angebote nur wenig mit dem Gaming-Bereich zu tun haben. Dass es diesmal lediglich Rabatt auf Socken gibt, dürfte bei einigen Fans deshalb vermutlich eher nicht auf Wohlwollen stoßen.

Wobei Socken im Allgemeinen natürlich etwas Tolles sind, da dürften wir uns alle einig sein.