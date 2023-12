PS Plus startet Season of Play und verschenkt ab sofort coole Gratis-Boni

Sony bläst zur Jagd auf Boni, Rabatte und Verlosung: Die Season of Play von PS Plus geht los.

Für alle Sony-Fans gibt es aktuell nicht nur den PlayStation-Adventskalender, bei dem ihr allerlei coole Sachen gewinnen könnt. Nein, ihr habt mit der Season of Play auch die Möglichkeit, jede Menge Boni und Rabatte abzustauben und andere Goodies einzuheimsen. Außerdem startet PS Plus auch noch eine Verlosung, bei der selbst alle ohne Abo eine PS5 und 12 Monate PS Plus Premium gewinnen können.

Season of Play: Das steckt in der Weihnachts-Aktion von PS Plus alles drin

Darum geht's: Sony rührt ordentlich die Werbetrommel für PS Plus und zieht die Spendierhosen an. Das umfasst einen ganzen Monat voller Aktionen, die sich in erster Linie an PS Plus-Abonnent*innen richten. Aber nicht nur: Auch wenn ihr kein PS Plus habt, könnt ihr es gewinnen, genau wie eine PS5. Aber das war noch lange nicht alles (via: PlayStation-Blog).

Von wann bis wann geht's los? Die Season of Play-Aktion läuft vom heutigen 5. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024. Ihr könnt also ab sofort loslegen und habt einen ganzen Monat Zeit.

0:30 Mit PS Plus Premium könnt ihr bald auch PS5-Spiele streamen

Das steckt alles drin:

Avatare für PS4 und PS5: Auf der PS Plus-Webseite oder der PlayStation Season of Play-Seite auf eurer PS4 oder PS5 findet ihr einen Gutscheincode. Den könnt ihr gegen neue PS4- und PS5-Avatare einlösen, die an Ghost of Tsushima, Final Fantasy 7 Remake und andere Titel angelehnt sind.

Auf der PS Plus-Webseite oder der PlayStation Season of Play-Seite auf eurer PS4 oder PS5 findet ihr einen Gutscheincode. Den könnt ihr gegen neue PS4- und PS5-Avatare einlösen, die an Ghost of Tsushima, Final Fantasy 7 Remake und andere Titel angelehnt sind. PlayStation Gear-Rabatt: Wollt ihr euch eine PlayStation-Mütze, Shirts, Pullis oder Jacken kaufen, bekommt ihr das Sony-Merchandise jetzt billiger. Dazu müsst ihr den Aktionscode SEASONOFPLAY15 eingeben und bekommt 15 % Rabatt.

Wollt ihr euch eine PlayStation-Mütze, Shirts, Pullis oder Jacken kaufen, bekommt ihr das Sony-Merchandise jetzt billiger. Dazu müsst ihr den Aktionscode SEASONOFPLAY15 eingeben und bekommt 15 % Rabatt. PS5- und PS Plus-Verlosung: Vom 19. Dezember bis zum 5. januar könnt ihr auf der PS Plus-Seite fünf Fragen zum PS Plus-Katalog beantworten und mit etwas Glück eine PS5-Konsole sowie 12 Monate PS Plus Premium gewinnen. Auch ohne PS Plus-Abo.

Vom 19. Dezember bis zum 5. januar könnt ihr auf der PS Plus-Seite fünf Fragen zum PS Plus-Katalog beantworten und mit etwas Glück eine PS5-Konsole sowie 12 Monate PS Plus Premium gewinnen. Auch ohne PS Plus-Abo. Gratis-Online-Multiplayer-Wochendende: In der Zeit vom 9. Dezember um 00:01 Uhr bis zum 10. Dezember um 23:59 Uhr könnt ihr auch ohne PS Plus-Mitgliedschaft auf eurer PS4 oder PS5 online im Multiplayer spielen, ohne extra dafür bezahlen zu müssen.

In der Zeit vom 9. Dezember um 00:01 Uhr bis zum 10. Dezember um 23:59 Uhr könnt ihr auch ohne PS Plus-Mitgliedschaft auf eurer PS4 oder PS5 online im Multiplayer spielen, ohne extra dafür bezahlen zu müssen. PlayStation-Turniere: Vom 12. Dezember bis zum 17.- Dezember 2023 finden diverse Turniere in Spielen wie EA Sports FC NBA 2K24 und ähnlichen Titeln statt.

Vom 12. Dezember bis zum 17.- Dezember 2023 finden diverse Turniere in Spielen wie EA Sports FC NBA 2K24 und ähnlichen Titeln statt. PlayStation Stars-Kampagne: Wer eines der monatlichen Bonusspiele von PS Plus einlöst und spielt, bekommt Extrapunkte beim PlayStation Stars-Treueprogramm.

Wer eines der monatlichen Bonusspiele von PS Plus einlöst und spielt, bekommt Extrapunkte beim PlayStation Stars-Treueprogramm. Film-Rabatte: Zusätzlich bekommt ihr jetzt ausgesuchte Rabatte, falls ihr euch über PlayStation Core Filme kaufen oder leihen wollt.

Was gibt's sonst noch Neues? PlayStation-Spieler*innen dürften aktuell vor allem wegen des neu veröffentlichten GTA 6-Trailers aus dem Häuschen sein. Das nächste Rockstar-Spiel soll 2025 erscheinen und bisher war bei den Release-Plattformen lediglich von PS5 und Xbox Series S/X die Rede. PC-User gucken offenbar erst einmal in die Röhre.

Außerdem finden diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch noch die Game Awards statt. Bei der Preisverleihung werden traditionell immer viele neue Spiele enthüllt und angekündigt. Dementsprechend dürfte da also auch einiges los sein im Hinblick auf PlayStation-Neuigkeiten.

Wie denkt ihr über PS Plus und die Season of Play? Nutzt ihr die Angebote oder lässt euch sowas eher kalt?