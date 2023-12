PlayStation-Adventskalender 2023: Heute mit PS5 Slim und God of War – So macht ihr mit und könnt gewinnen

Ihr habt keinen Adventskalender bekommen? Dann könnt ihr zumindest an dem von PlayStation teilnehmen.

Sony startet auch in diesem Jahr seinen großen PlayStation-Adventskalender. Hinter 24 Türchen gibt es Gewinne und heute winkt gleich mal eine PS5 Slim mit God of War Ragnarök. Um zu gewinnen, könnt ihr an den Aktionen des Adventskalenders teilnehmen oder profitiert davon, falls ihr fleißige Trophäensammler*innen seid.

Es gibt mehrere Wege, um die Chancen auf einen Gewinn des Adventskalenders zu verbessern. Wir zeigen euch alle Möglichkeiten, die es gibt, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

PlayStation-Adventskalender: Alle wichtigen Infos im Überblick

In welchem Zeitraum gilt der Adventskalender? Der Adventskalender gilt vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember 2023. Es gibt also insgesamt 24 Türchen, hinter denen die Belohnungen versteckt sind (via PlayStation.Blog).

Ihr müsst jeden Tag in den Adventskalender schauen, um am jeweiligen Gewinnspiel teilzunehmen. Vorsicht: Am Folgetag ist es schon zu spät für das letzte Türchen. Jedes Türchen wird nur für den jeweiligen Tag freigeschaltet und die Gewinner werden am nächsten Tag bekannt gegeben.

Im ersten Türchen gibt es die PS5 Slim mit God of War: Ragnarök. So schneidet das Spiel im Test ab:

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Wie funktioniert der Adventskalender? Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr euch Tickets für Credits kaufen. Je mehr Tickets ihr in ein Türchen investiert habt, desto höher ist die Chance, dass das eigene Ticket gezogen wird.

Jedes Ticket kostet 750 Credits. Um euch die Credits zu verdienen, habt ihr mehrere Möglichkeiten:

Loggt euch ein und erhaltet 250 Credits

Beantwortet Quizfragen und erhaltet 1.000 Credits

Nehmt an Umfragen teil und erhaltet 500 Credits

Spielt Memory, erratet das Spiel oder seid schnell genug, um jeweils 1.000 Credits zu erhalten

Schaut Videos und erhaltet alle 30 Sekunden 150 Credits

Nutzt den persönlichen Link zum Einladen von Freund*innen und erhaltet 3.000 Credits

Die Aktionen könnt ihr auch noch später nachholen. Doch auch hier lohnt es sich, täglich reinzuschauen. Solltet ihr euch jeden Tag einloggen und an den Aktionen teilnehmen, winken zusätzliche Credits.

Trophäensammler*innen haben besonders großes Glück: Je nachdem, wie viele Trophäen sie erspielt haben, gibt es zusätzliche Credits. Für jede Trophäe gibt es die folgenden Punkte:

Bronze: 15 Credits

Silber: 30 Credits

Gold: 90 Credits

Platin: 300 Credits

Solltet ihr während des Zeitraumes des Adventskalenders eine Trophäe erspielen, gibt es sogar die zehnfache Menge an Credits.

Was gibt es zu gewinnen? Hinter den Türchen warten Konsolen, Zubehör und Spiele darauf, an den glücklichen Gewinner verschickt zu werden. Jedes Türchen hat sowohl einen Haupt- als auch einen Nebengewinn.

Auch für diejenigen, die keinen Gewinn abstauben, lohnt sich der Adventskalender: Es gibt nämlich jeden Tag einen PSN-Avatar als Sofortgewinn. Solltet ihr mindestens ein Ticket für den möglichen Gewinn einlösen, bekommt ihr einen Code für einen der 24 Avatare. Diesen müsst ihr dann im PS Store eingeben, um ihn zu erhalten und in eurem Profil nutzen zu können.

Werdet ihr am PlayStation-Adventskalender teilnehmen? Auf welche Preise hofft ihr in diesem Jahr?