BREAKING: Der GTA 6-Trailer ist da! Release-Zeitraum bekannt - nicht mehr 2024

Rockstar hat den ersten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht.

Nachdem wir so lange warten mussten, ist er endlich da - und das früher als gedacht. Nachdem der erste Trailer zu GTA 6 bereits vor wenigen Stunden in schlechter Qualität auf X geleakt ist, hat sich Rockstar spontan für eine frühere Veröffentlichung entschieden. (via Rockstar)

Mit Erscheinen des Trailers ist jetzt auch bekannt, wann wir grob mit dem Spiel rechnen können, dass es nach Vice City geht, wer die beiden Hauptfiguren sind und auch, auf welchen Plattformen GTA 6 erscheint.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu GTA 6 anschauen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Der Release von GTA 6

Vorbei ist auch das große Rätselraten, wann GTA 6 erscheint. Am Ende des Trailers bekommen wir die Nachricht, über die so lange spekuliert wurde.

Wann erscheint GTA 6? Das Spiel soll laut Rockstar 2025 erscheinen. Einen konkreten Release gibt es aktuell noch nicht.

Damit ist auch klar, dass wir uns wie bereits vermutet im Anschluss an den ersten Trailer noch eine ganze Weile bis zur Veröffentlichung des Open World-Blockbusters gedulden müssen.

Plattformen auch bekannt: Nach einer Meldung auf Business Wire erscheint GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S. Der PC als Plattform wurde nicht explizit genannt, jedoch der Zusatz "entertainment systems".

Vice City als Schauplatz offiziell bestätigt

Auch klar ist nun, dass es in eine moderne Version von Vice City und damit an die Ostküste der USA, genauer in ein fiktives Miami geht. Gut möglich ist allerdings auch, dass wir in GTA 6 durch mehrere Städte brettern können.

Im folgenden Artikel verraten wir euch, was vorab bereits über die Map geleakt wurde:

GTA 6 bekommt zwei Helden

Erstmals bekommen wir im Trailer auch einen guten Blick auf die beiden neuen Helden, bei denen es sich laut vorab geleakten Informationen um Lucia und Jason handeln soll. Ob noch weitere Hauptfiguren folgen, ist unklar.

Im Trailer ist bereits zu sehen, wie das Gangster-Pärchen einen Supermarkt überfällt und im Anschluss mit dem Auto flieht.

Mehr Infos aus der Gerüchteküche zu den beiden, hier entlang:

Wie gefällt euch der erste Trailer zu GTA 6?

Nachdem der erste Trailer zu GTA 6 da ist, wollen wir natürlich von euch wissen, wie sehr euch die ersten 90 Sekunden Bildmaterial aus dem neuen Open World-Sandkasten von Rockstar gefallen.

Was euch nach dem ersten Trailer zu GTA 6 für Gedanken im Kopf schwirren, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben. Wir sind wirklich sehr gespannt, wie groß die Vorfreude bei euch nach dem Gezeigten ist.

Im Lauf des Tages findet ihr natürlich noch weitere Hintergrundinformationen zum ersten GTA 6-Trailer auf GamePro. Darunter natürlich auch, welche Details sich im Gezeigten verstecken.