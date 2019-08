PS Plus September 2019 - Gratis-Spiele bekannt: 2 Blockbuster für PS4

Sony hat die Gratis-Games für den Monat September 2019 enthüllt. Welche Games ihr euch im nächsten Monat herunterladen könnt und ob sie sich für euch lohnen, erfahrt ihr hier.

Das sind die neuen PS Plus-Games im September:

Ab wann sind die neuen PS Plus-Spiele erhältlich? Ab Dienstag, den 3. September könnt ihr euch die neuen Gratis-Titel aus dem PS Store herunterladen.

Batman: Arkham Knight (PS4)

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 49,46 GB

49,46 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro Unsere Test-Wertung: 90

Arkham Knight knüpft an die Geschehnisse von Batman: Arkham City (2011) an: Nach Scarecrows Drohung, eine Bombe zu zünden, die ganz Gotham mit tödlichem Angstgas bedeckt, wird die Stadt evakuiert. Das ist die Gelegenheit für allerhand Schurken, marodierend durch die Stadt zu ziehen. Nur Batman und eine Hand voll Polizisten stellen sich der Übermacht in den Weg

Für wen es sich lohnt und für wen nicht

Perfekt für Superhelden-Fans: Mit der Batman-Arkham-Reihe hat Rocksteady die besten Superhelden-Spiele der letzten Jahre aus dem Boden gestampft. An das großartige Arkham City kommt Arkham Knight zwar nicht heran, Superhelden-Fans dürfte der Titel aber dennoch gefallen, alleine schon wegen des genialen und leicht zugänglichen Free-Flow-Kampfsystems und der wunderbar düsteren Stadt Gotham.

Nerviges Batmobil: In Arkham Knight schwingt sich Batman erstmals ins Batmobil, das an das Panzer-artige Gefährt aus den Nolan-Filmen erinnert - jedoch steuert sich das Batmobil auch wie ein Panzer. Gas und Bremse funktionieren nicht einmal annähernd so intuitiv wie beispielsweise in GTA 5, präzise Fahrmanöver legt ihr hier nicht an den Tag.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Batman: Arkham Knight.

Darksiders 3 (PS4)

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 20,24

20,24 Regulärer Preis ohne PS Plus: 59,99 Euro

59,99 Euro Unsere Test-Wertung: 80

Darksiders 3 erzählt die Geschichte des nächsten der vier apokalyptischen Reiter und schickt uns diesmal als peitschenschwingende Fury in den Kampf. In alter Serientradition findet ihr Abenteuer erneut parallel zu den ersten beiden Teilen statt. Während Krieg und Tod damit beschäftigt sind, Kriegs Namen reinzuwaschen, macht Fury Jagd auf die sieben Todsünden.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht

Wer die Vorgänger kennt, muss sich in Darksiders 3 leicht umgewöhnen. Euch erwartet diesmal nämlich kein ein Zelda-"Klon", vielmehr greift der dritte Serienableger Teile der Dark Souls-Formel auf.

Harte Kämpfe: Entsprechend schwieriger spielen sich diesmal die Kämpfe, weshalb ihr euch gerade in Bosskämpfen die richtige Taktik zurechtlegen müsst. Freunde sogenannter Souls-Spiele, die vor keiner Herausforderung halt machen, dürfte Darksiders 3 also durchaus gefallen. Wem hierfür die nötige Geduld und Spucke fehlt, nimmt lieber Reißaus.

Leichte Rätsel: Abstriche müsst ihr aber im Rätseldesign machen. Habt ihr es in den Vorgängern noch mit verzwickten Mechanismen zu tun bekommen, die oftmals all euren Grips erforderten, sind sie in Darksiders 3 in die Welt eingebunden und deutlich zu leicht.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Darksiders 3.

Was ist PlayStation Plus?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Außerdem erhaltet ihr mit PS Plus regelmäßig Sonderrabatte im PS Store, sowie Gratis-Designs, -Avatare und -Demos.

Alle aktuellen Preise für PS Plus:

1-monatige Mitgliedschaft: 7,99 Euro

3-monatige Mitgliedschaft: 24,99 Euro

12-monatige Mitgliedschaft: 59,99 Euro

Was ist eure Meinung zum neuen PS Plus-Lineup?