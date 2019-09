PS Plus September 2019: Ihr könnt die Gratis-Spiele ab heute zocken

PS4-Spieler warten geduldig darauf, dass die neuen PS Plus-Spiele für September 2019 in den PS Store wandern. Lange warten müsst ihr nicht mehr: Am heutigen Dienstag, den 3. September 2019, werden die alten PS Plus-Games durch die neuen ausgetauscht und ihr könnt euch die Spiele herunterladen.

Um welche Uhrzeit gehen die neuen PS Plus-Spiele live? Eine genaue Zeit hat Sony nicht genannt. In der Vergangenheit tauschte Sony die PS Plus-Titel aber immer um die Mittagszeit herum, gegen 12 Uhr, aus. Wir rechnen damit, dass die September-Spiele ebenfalls in diesem Zeitraum live geschaltet werden.

Sobald die PS Plus-Spiele im September 2019 zum Download bereitstehen, updaten wir diesen Artikel.

Diese PS Plus-Spiele gibt's im September 2019

Batman: Arkham Knight

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 49,46 GB

49,46 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 19,99 Euro

19,99 Euro Unsere Test-Wertung: 90

Darum geht's: Arkham Knight knüpft an die Geschehnisse von Batman: Arkham City (2011) an: Nach Scarecrows Drohung, eine Bombe zu zünden, die ganz Gotham mit tödlichem Angstgas bedeckt, wird die Stadt evakuiert. Das ist die Gelegenheit für allerhand Schurken, marodierend durch die Stadt zu ziehen. Nur Batman und eine Hand voll Polizisten stellen sich der Übermacht in den Weg.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Batman: Arkham Knight.

Darksiders 3

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 20,24

20,24 Regulärer Preis ohne PS Plus: 59,99 Euro

59,99 Euro Unsere Test-Wertung: 80

Darum geht's: Darksiders 3 erzählt die Geschichte des nächsten der vier apokalyptischen Reiter und schickt uns diesmal als peitschenschwingende Fury in den Kampf. In alter Serientradition findet ihr Abenteuer erneut parallel zu den ersten beiden Teilen statt. Während Krieg und Tod damit beschäftigt sind, Kriegs Namen reinzuwaschen, macht Fury Jagd auf die sieben Todsünden.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Darksiders 3.