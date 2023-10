PS Plus Essential-Spiele im November 2023 im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag werden die PS Plus-Spiele für November 2023 enthüllt.

Die Ankündigung der PS Plus Essential-Spiele des November 2023-Lineups lässt nicht mehr lange auf sich warten. In diesem Artikel verraten wir euch das Datum und die Uhrzeit der Ankündigung der neuen Bonus-Spiele für PS4 und PS5.

An diesem Tag werden die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat November 2023 angekündigt

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 01. November 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 07. November 2023 zwischen 12 und 13 Uhr mittags (deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 1. November 2023 und eine Freischaltung am 7. November 2023 im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist die Zeit, zu der Sony die neuen PS Plus-Spiele in der Vergangenheit stets enthüllt hat.

Diese PS Plus Essential-Spiele könnt ihr aktuell noch laden

Wenn ihr ein entsprechendes Abo besitzt, dann könnt ihr euch aktuell noch die Spiele des Oktober 2023-Lineups unter den Nagel reißen. Zu den aktuellen Essential-Spielen gehören:

Das umstrittene Horror-Abenteuer The Callisto Protocol könnt ihr euch weiter unten im Trailer ansehen. Das Spiel wird insbesondere wegen seiner beeindruckenden Grafik gelobt, enttäuscht jedoch aufgrund seines repetitiven Gameplays:

2:02 The Callisto Protocol - Jede Menge Gameplay im neuen Launch-Trailer - Jede Menge Gameplay im neuen Launch-Trailer

Was genau hinter den Oktober 2023-Titeln steckt und ob sich der Download für euch lohnt oder nicht, erfahrt ihr in folgender Übersicht:

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Eine wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor einer Weile die Preise des Service erhöht. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.

