PS Plus Essential im November 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen Gratis-Spiele bei PS Plus Essential im November 2023.

Es ist mal wieder soweit und Sony hat die neuen Spiele für PS Plus Essential im November 2023 bekannt gegeben. Auf diese drei Titel könnt ihr euch im Abo freuen.

Diese Spiele gibt es im November 2023 bei PS Plus Essential

Ab wann können die PS Plus-Spiele für November runtergeladen werden? Die neuen Spiele könnt ihr ab dem ersten Dienstag des neuen Monats runterladen, das ist diesmal also der 7. November 2023.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Hier gibt es keine festgelegte Zeit, aber die neuen Spiele sind in der Regel zwischen 12 bis 13 Uhr verfügbar. Wir informieren euch wie immer auf GamePro.de, wenn die neuen Titel live gehen.

Mafia 2: Definitive Edition

0:29 Mafia 2 Definitive Edition - So sieht das Remaster des Klassikers aus

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action

Dragon Ball: The Breakers

2:24 Dragon Ball: the Breakers zeigt neues Gameplay und Releasetermin

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action

Aliens: Fireteam Elite

1:19 Koop-Shooter Aliens: Fireteam zeigt neues Gameplay und verrät den Release

Plattform: PS5, PS4

PS5, PS4 Genre: Action

Denkt noch an die PS Plus Essential-Spiele für Oktober!

Habt ihr euch die PS Plus-Spiele für Oktober bislang noch nicht gesichert, habt ihr noch wenige Tage die Gelegenheit dazu. Bis die neuen Titel am 7. November live gehen, können sich nämlich vor allem Horror- und Simulator-Fans diese drei Spiele für die Bibliothek sichern:

PS Plus ist seit kurzem teurer

Bislang hatte ein Jahresabo für PS Plus Essential regulär 59,99 Euro gekostet. Das hat sich allerdings Anfang September geändert, da hat Sony die Preise für alle seine PS Plus-Jahresabos um bis zu 25% erhöht. Alle Infos zu den neuen Preisen findet ihr auch hier:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Ist für euch diesen Monat etwas dabei und welches Gratis-Spiel werdet ihr im November als erstes ausprobieren?