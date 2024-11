PS Plus: Monatliche Gratis-Spiele oder zum online zocken: Warum habt ihr ein Abo abgeschlossen?

Warum habt ihr hauptsächlich PS Plus abgeschlossen.

Beim Stöbern durch's Netz sind wir heute auf einen interessanten Beitrag gestoßen, der die Frage aufwirft, was für euch der Hauptgrund für den Abschluss eines PS Plus-Abos ist? Die Frage kommt jedoch nicht von ungefähr, sondern bezieht sich auf die regelmäßigen Beschwerden, die sich unter den monatlichen 'Gratis-Spielen' von PS Plus Essential häufen.

Für den Redditor sind die Spiele nämlich lediglich ein netter Bonus. Hauptgrund für den Abschluss des Abos sei jedoch die Möglichkeit auch online auf PS4 und PS5 zu zocken. Ist das bei euch auch der Fall?

Euer Hauptgrund für's PS Plus-Abo

In der Umfrage haben wir alle Vorteile, die PS Plus Essential, Extra und Premium bieten, einmnal aufgelistet.

Ganz wichtig: Nennt uns bitte nur den Hauptgrund, warum ihr ein PS Plus-Abo abgeschlossen habt oder ab und an ein PS Plus-Abo abschließt.

Vorab schon einmal besten Dank fürs Mitmachen und wir sind wirklich sehr gespannt, welches PS Plus-Feature bei euch am Ende das Rennen macht.

Müssten wir einen Tipp abgeben, wird die Online-Funktion knapp das Rennen vor den monatlichen Essential-Spielen machen – aber warten wir ab!

Alle Infos zu PS Plus gibt's übrigens hier:

Die neuen PS Plus Essential-Spiele im November

Erst gestern wurden übrigens die neuen 'Gratis'-Spiele für PS Plus Essential bekanntgegeben. Diesmal dabei: Hot Wheels Unleashed 2: Tubocharged, GhostWire: Tokyo und das unerwartet im Service erschienene Death Note Killer Within, das gestern Abend frisch enthüllt wurde und am 05. November erscheint.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

2:30 Death Note Killer Within enthüllt - Neues Spiel zum packenden Anime erscheint schon in wenigen Tagen

Autoplay

Death Note Killer Within könnt ihr mit bis zu 10 Spieler*innen zocken und müsst aufgeteilt in zwei Gruppen die Identität der Kontrahenten aufdecken. Das Spielprinzip erinnert dadurch stark an Among Us.

Was ist für euch der Hauptgrund für den Abschluss eines PS Plus-Abos. Schreibt uns eure Begründung auch gerne in die Kommentare.