Im PlayStation Store läuft gerade ein großer Indie Sale, in dem ihr bis zum 18. Juni viele Spiele kleinerer Studios für PS4 und PS5 günstiger bekommt. Insgesamt gibt es 1.259 Angebote. Aus dieser riesigen Masse haben wir zehn Highlights herausgesucht, die wir euch in diesem Artikel kurz vorstellen. Wer sich lieber gleich selbst durch die Deals wühlen möchte, findet die Übersicht hier:

PlayStation Indies Sale: Zu den Angeboten

Disco Elysium - The Final Cut

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Das Open-World-Rollenspiel Disco Elysium gehört zu den international am besten bewerteten Spielen der letzten Jahre. Als Detektiv müssen wir verschiedene Mordfälle und andere schwere Verbrechen aufklären. Trotz des umfangreichen Charakterentwicklungssystems gibt es keine Kämpfe, dafür aber jede Menge komplexe Dialoge. Disco Elysium beeindruckt dabei nicht nur durch die wendungsreiche Story, sondern auch durch die vielfältigen Möglichkeiten, wie wir die Spielwelt beeinflussen und unsere Ziele erreichen können. Der Final Cut bietet ein paar zusätzliche Missionen. Zudem wurden die Dialoge fast vollständig vertont - allerdings nur auf Englisch. Immerhin wurden die Texte inzwischen ins Deutsche übersetzt.

Disco Elysium - The Final Cut statt 39,99€ für 27,99€ im PlayStation Store

Hellblade: Senua's Sacrifice

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Im Action-Adventure Hellblade: Senua's Sacrifice spielen wir die keltische Kriegerin Senua, die in die Unterwelt eindringen will, um ihren verstorbenen Geliebten den Klauen der Göttin Hel zu entreißen. Dabei müssen wir uns stets fragen, welche Erlebnisse real sind und was nur Senuas Einbildung entspringt. Die Protagonistin leidet nämlich unter Wahnvorstellungen, schon von der ersten Sekunde an prasseln aus allen Richtungen Stimmen auf uns ein. Die packende, düstere Atmosphäre, die durch diese Soundkulisse sowie das hervorragende Artdesign und die spannende Story entsteht, macht Hellblade zu einem fesselnden Ausflug in die Hölle.

Hellblade: Senua's Sacrifice statt 29,99€ für 8,99€ im PlayStation Store

Hunt: Showdown

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Der vom deutschen Studio Crytek stammende Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown verknüpft auf einzigartige Weise Battle Royale und Horror miteinander. Allein, zu zweit oder zu dritt durchstreifen wir die düsteren Sümpfe Lousianas auf der Suche nach gruseligen Monstern, die wir erledigen müssen. Haben wir das geschafft und den letzten Bosskampf überlebt, winkt uns reiche Beute, die wir aber erst noch in Sicherheit bringen müssen. Spätestens von diesem Moment an haben es die anderen Teams nämlich auf uns abgesehen, da nur eines die Karte als Sieger verlassen kann. Nicht zuletzt durch den schnellen Wechsel zwischen Jagd und Flucht ist Hunt: Showdown immer wieder ein nervenaufreibendes Erlebnis.

Hunt: Showdown statt 39,99€ für 17,99€ im PlayStation Store

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Shadow Tactics ist ein Echtzeittaktispiel im Stile von Klassikern wie Commandos und Desperados. Im Japan des Jahres 1615 ist es unsere Aufgabe, die Feinde des Shoguns zu vernichten. Dazu steht uns nur ein kleines Team zur Verfügung, dessen Mitglieder vom Scharfschützen über den Nahkämpfer bis hin zur Geisha allerdings allesamt über beeindruckende Spezialfähigkeiten verfügen. Trotzdem sterben sie in der Regel eine Menge Tode, bis wir die perfekte Vorgehensweise ausgetüftelt haben. Übrigens gibt es auch das vom selben Studio stammende und kürzlich mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnete Desperados 3 günstiger, nämlich für 32,99 Euro statt 59,99 Euro.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun statt 49,99€ für 4,99€ im PlayStation Store

Gris

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Gris ist eine Mischung aus Platformer, Rätsel- und Erkundungsspiel, in der wir eine wunderschön gezeichnete, märchenhafte 2D-Welt durchstreifen. Das Gameplay ist dabei trotz einiger kreativer Ideen nicht sonderlich anspruchsvoll, im Fokus stehen stattdessen eher Atmosphäre und Story. Letztere dreht sich um ernste Themen wie Verlust und Einsamkeit und wird ganz ohne Worte allein durch unsere Umgebung und die Gesten der Figuren erzählt. Unsere Aufgabe ist es übrigens, nach und nach die Farbe in die zu Beginn düstere Welt zurückzubringen. Durch Gesang können wir sogar Tiere und Pflanzen wieder zum Leben erwecken.

Gris statt 16,99€ für 6,79€ im PS Store

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon ist ein knallhartes Roguelike-Rollenspiel, in dem wir, wie der Name schon sagt, düstere Dungeons erforschen müssen. Unsere Heldengruppe sammelt dabei zwar Erfahrung wie in einem normalen Rollenspiel, kann aber auch Krankheiten, unheilbare Verletzungen und psychische Traumata davontragen. Wir müssen uns deshalb damit abfinden, dass wir manchmal Charaktere verlieren oder sogar kalkuliert opfern und durch neue ersetzen. Erträglicher wird das durch das übergeordnete Fortschrittssystem, durch das sich eine Expedition auch dann noch lohnen kann, wenn ein oder zwei Helden ins Gras beißen, solange wir nur die Beute wieder an die Oberfläche bringen.

Darkest Dungeon statt 21,99€ für 4,39€ im PlayStation Store

Hand of Fate 2

Wie schon sein Vorgänger ist auch Hand of Fate 2 eine ungewöhnliche Mixtur aus Brawler und Kartenspiel. Die Karten bestimmen darüber, welche Wege uns auf unseren Abenteuern offenstehen, wobei wir nach und nach mehr Karten freispielen, die wir in unser Deck aufnehmen können. Dadurch haben wir ein gewisses Maß an Kontrolle darüber, was uns erwartet. Treffen wir auf Gegner, werden wir in actionreiche Echtzeitkämpfe hineingeworfen, in denen wir es auch gerne mal im Hack-and-Slash-Stil mit ganzen Monsterhorden aufnehmen. Vor allem diese Kämpfe haben sich in Hand of Fate 2 gegenüber dem ersten Teil deutlich verbessert. Sterben wir, müssen wir wieder von vorn anfangen, machen durch die neuen Karten aber dennoch Fortschritt.

Hand of Fate 2 statt 24,99€ für 7,49€ im PlayStation Store

Trine 4: The Nightmare Prince

In Trine 4 machen wir uns erneut mit dem Ritter Pontius, der Diebin Zoya und dem Zauberer Amadeus auf den Weg durch eine wunderschöne 2,5D-Welt voller Geheimnisse und fantastischer Wesen. Unsere Mission ist es, den Prinzen Selius zu retten, dessen magische Alpträume die Welt ins Chaos zu stürzen drohen. Dabei übernehmen wir entweder die Kontrolle über alle drei und wechseln auf Knopfdruck zwischen den Rollen oder aber wir spielen im Koop, sei es online oder lokal. Das Gameplay besteht nach wie vor aus einer Mischung aus Kämpfen, Geschicklichkeitsübungen und kniffligen kleinen Rätseln, wobei die Fähigkeiten unserer Teammitglieder uns verschiedene Lösungsmöglichkeiten eröffnen.

Trine 4: The Nightmare Prince statt 29,99€ für 7,49€ im PlayStation Store

SOMA

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Das Horror-Adventure SOMA ist mit einem Preis von gerade mal 2,84 Euro eines der günstigsten Angebote des Sales. Im Vergleich zum vom selben Studio stammenden Amnesia: The Dark Descent wurden die Schockeffekte etwas zurückgeschraubt, dafür punktet Soma mit einer komplexen und tiefgründigen Story. Protagonist Simon erwacht nach einer medizinischen Untersuchung in einer heruntergekommenen Forschungsstation auf dem Meeresgrund, und zwar im Jahr 2103. Die Antwort auf die Frage, wie er hierher gekommen ist, findet er schon bald, doch damit gehen seine Probleme erst los. Um vielleicht einen Ausweg zu finden, muss er seine Umgebung erforschen, Rätsel lösen und auch vor dem einen oder anderen Monster flüchten.

SOMA statt 28,49€ für 2,84€ im PlayStation Store

11-11 Memories Retold

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Das Adventure 11-11 Memories Retold erzählt die miteinander verwobenen Geschichten zweier Teilnehmer des ersten Weltkriegs. Wir nehmen die Geschehnisse aus der Perspektive einen jungen kanadischen Fotografen (gesprochen von Elijah Wood) und eines deutschen Technikers wahr. Dabei erleben wir sowohl den Alltag an der Front als auch grauenhafte Kriegsverbrechen, die desto erschütternder wirken, weil sie als etwas Alltägliches dargestellt werden. Neben der Story und Inszenierung überzeugen auch der einzigartige Aquarel-Look sowie der orchestrale Soundtrack des Spiels. Vom Gameplay, das größtenteils aus Rätseln und kleinen Schleichpassagen besteht, sollte man keine allzu großen Herausforderungen erwarten.

11-11 Memories Retold statt 24,99€ für 3,99€ im PlayStation Store

Weitere Angebote (Auswahl):

PlayStation Indies Sale: Zu den Angeboten