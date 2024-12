2,49 Euro im PS Store - Fans des Cyberpunk-Genres sollten mal einen Blick auf dieses düstere Atmosphäre-Monster werfen!

Cloudpunk ist ein Spiel, das sich insbesondere an Cyberpunk-Fans richtet.

Ihr wuselt am liebsten in düsteren, neonbeleuchteten Städten herum, treibt krumme Geschäfte und gebt euch mit zwielichtigen Personen ab? Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann seid ihr mit ganz großer Sicherheit Fans des Cyberpunk-Genres und solltet mal einen Blick auf eine kleine Spieleperle werfen, die sich aktuell im PS Store im Angebot befindet.

Um dieses aktuelle PS Store-Angebot geht es:

Spiel: Cloudpunk (PS5)

(PS5) Preis im Sale: 2,49 Euro

2,49 Euro Regulärer Preis: 24,99 Euro (das macht einen Rabatt von 90 Prozent)

24,99 Euro (das macht einen Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis zum: 18. Januar 2025

Was euch in Cloudpunk erwartet

1:28 Cloudpunk - Trailer zeigt Kurierfahrten durch Cyberpunk-Stadt

Autoplay

Keine Action, dafür ganz viel Story und Atmosphäre: Im Adventure verschlägt es euch in die über den Wolken schwebende Stadt Nivalis, in der ihr als Heldin Rania für einen illegalen Lieferdienst arbeitet. Eure Mission: Ihr müsst Pakete annehmen und sie abliefern. In den Boxen stecken stets kleinere Geschichten, die euch mit unterschiedlichen spannenden, witzigen oder tragischen Figuren aus Nivalis konfrontieren.

Pro und Contra: Unsere Kolleg*innen von der GameStar bezeichnen Cloudpunk im Test als exzellente Erfahrung für alle Liebhaber*innen des Cyberpunk-Genres und loben die dichte Atmosphäre, die vielschichtigen Geschichten und sympathischen Charaktere.

In Sachen Gameplay braucht ihr allerdings nicht allzu viel erwarten. Kritisiert wird außerdem die hakelige Steuerung und die mäßige Synchronisation.

Hier stehen Story und Atmosphäre ganz klar im Vordergrund. Wenn ihr Fans des Cyberpunk-Genres seid, empfehlen wir euch Cloudpunk genau deshalb. Für unter drei Euro macht ihr hier nichts falsch. Für alle anderen dürfte sich der Titel aufgrund der spielerischen Mängel nur bedingt lohnen.

Und an dieser Stelle wollen wir wie immer von euch wissen: Welche Spiele-Empfehlungen aus dem aktuellen PlayStation Store-Sale habt ihr parat? Teilt es gerne in der Kommentarsektion mit uns und der Community!