Nur 2,99 im PS Store - Diesen absoluten Farming-Klassiker für PS4/PS5 dürfen Stardew Valley-Fans nicht verpassen

Dieses PS Store-Angebot solltet ihr nicht verpassen.

Die Osterfeiertage sind im Anmarsch und falls ihr noch nach günstigen Videospielen sucht, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt, dann werdet ihr möglicherweise im aktuellen Frühjahrs-Sale im PlayStation Store fündig: Dieser liefert fast 4000 Angebote für PS4 und PS5.

Der aktuelle PS Store-Sale im Überblick:

Im Rahmen des aktuellen Sales haben wir außerdem eine gesonderte Empfehlung für euch parat: Harvest Moon: Back to Nature – ein echter Farming-Klassiker, den ihr unbedingt nachholen solltet, wenn ihr auf Titel wie Stardew Valley steht, bei dem sich Schöpfer ConcernedApe von Harvest Moon hat inspirieren lassen.

Um dieses Angebot geht es genau:

Spiel: Harvest Moon: Back to Nature

Plattformen: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Preis: 2,99 Euro statt 5,99 Euro (50% Rabatt)

2,99 Euro statt 5,99 Euro (50% Rabatt) Angebot gültig bis: 11. April 2024

Das steckt hinter Harvest Moon

HM Back To Nature erschien ursprünglich für die PS1.

Genre: Farming-Sim

Farming-Sim Metascore: 82

Harvest Moon: Back to Nature erschien ursprünglich im Jahr 1999 für die PS1, kommt auf der PS4 und PS5 jetzt aber mit praktischen Quality of Life-Optionen wie eine Rücklauf- und Schnellspeicherungs-Funktion. Zudem dürft ihr euch über optimiertes Rendering und Videofilter freuen.

Der PlayStation 1-Klassiker gilt als Mitbegründer des Farming-Sim-Genres: Ihr erbt eine heruntergekommene Farm und möbelt sie wieder auf, indem ihr Unkraut zupft, Steine zerkloppt, Gemüse anbaut, euch um Tiere kümmert, etc. Wie in Stardew Valley durchlauft ihr dabei natürlich die vier Jahreszeiten, nehmt außerdem an Dorf-Festivals teil und findet unter den Bewohnern vielleicht sogar die große Liebe – ja, das war damals schon Teil des Spielprinzips!

Falls ihr also wissen wollt, woher Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone eigentlich seine Ideen her hat und wie das beliebte Genre seinen Anfang fand, dann ist Back to Nature definitiv einen Blick wert!

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch Harvest Moon Back to Nature herunterladen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!