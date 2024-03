Neuer PS Store-Sale mit 3699 Angeboten für PS4/PS5 jetzt gestartet: Diese Knaller dürft ihr nicht verpassen

Im PS Store ist der Frühjahrs-Sale gestartet.

Neuer PS Store-Sale gestartet: Wer über die Osterfeiertage noch nach neuem Spielefutter sucht und dabei ordentlich sparen will, wird jetzt im PS Store fündig. Sony hat einen großen Frühjahrs-Sale mit etlichen PS4- und PS5-Angeboten gestartet.

Eckdaten zum aktuellen Sale:

Start: Ab jetzt

Ab jetzt Ende: Der Sale endet am 11. April 2024

Coole aktuelle Angebote im PlayStation Store-Sale

It Takes Two - 9,99 Euro statt 39,99 Euro

Red Dead Redemption 2 - 19,97 Euro statt 59,99 Euro

Star Wars Battlefront 2 - 2,39 Euro statt 19,99 Euro

Metro: Exodus - 4,49 Euro statt 29,99 Euro

Kingdom Come: Deliverance - 4,49 Euro statt 29,99 Euro

Civilization 6 - 5,99 Euro statt 29,99 Euro

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 9,99 Euro statt 19,99 Euro

Star Wars Jedi: Fallen Order - 5,99 Euro statt 49,99 Euro

Star Wars Squadrons - 1,99 Euro statt 39,99 Euro

Star Wars Jedi: Survivor - 35,99 Euro statt 79,99 Euro

Diese Spiele für PS4 und PS5 solltet ihr im Sale nicht verpassen

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Preis: 9,99 im Sale

9,99 im Sale GamePro-Wertung: 90

It Takes Two gilt als eines der besten Koop-Spiele überhaupt – falls ihr also nach einem Titel für die Osterfeiertage sucht, dass ihr mit Friends und Family zocken könnt, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse, mehr Infos gibt's im Test:

Mehr zum Thema It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One von Tobias Veltin

Pro/Contra: Mit It Takes Two erwartet euch ein spielerisch abwechslungsreiches und emotionales Koop-Abenteuer voller witziger und skurriler Momente. Mal abgesehen von einigen stumpfen Trial and Error-Passagen gibt es hier nicht viel Nennenswertes zu kritisieren.

Star Wars Jedi: Fallen Order

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Preis: 5,99 im Sale

5,99 im Sale GamePro-Wertung: 85

Mehr Infos im GamePro-Test:

Für nur 5,99 Euro könnt ihr euch außerdem Jedi: Fallen Order schnappen. Im Action-Adventure von Respawn (bekannt für Titanfall) schlüpft ihr in die Rolle des Padawans Cal Kestis und schnetzelt euch mit eurem Lichtschwert durch die Gegnermaßen.

Pro/Contra: Jedi: Fallen Order punktet insbesondere mit seinem präzisen Kampfsystem, coolen Moves und der stimmigen Star Wars-Atmosphäre, bleibt in Sachen Story aber vorhersehbar.