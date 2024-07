Für nur 2,49 Euro im PS Store bekommt ihr gerade eine richtig gute Zelda-Alternative - mit einem spannenden Twist

Im PS Store gibt es wieder vielversprechende Angebote, darunter Minit.

Wenn ihr nach guten, leicht verdaulichen Spielen für Zwischendurch sucht, die obendrein noch unverschämt günstig sind, dann sperrt mal Augen und Ohren auf: Im PlayStation Store ist ein frischer Sale gestartet, der wieder zahlreiche Angebote mit sich bringt, darunter ebenfalls mal wieder das fantastische Spielchen Minit, das wir euch hier einmal kurz ans Herz legen wollen.

Um dieses aktuelle Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel: Minit

Preis im Sale: 2,49 Euro

2,49 Euro Regulärer Preis: 9,99 Euro (das macht einen Rabatt von 75 Prozent)

9,99 Euro (das macht einen Rabatt von 75 Prozent) Plattform: PS4 (Dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar)

PS4 (Dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar) Angebot gültig bis zum: 18. Juli 2024

Weitere vielversprechende Angebote, darunter auch viele Triple A-Spiele, aus dem aktuellen Sale im PlayStation Store stellen wir euch in diesem GamePro-Artikel vor:

Das steckt hinter Minit

2:57 Darf ich vorstellen: Minit - Kurztest-Video zur pixeligen 60-Sekunden-Sterbeorgie

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 2018

2018 Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile

PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile Metascore: 81

81 GamePro-Wertung: 84

So spielt es sich: Der Spieletitel "Minit" ist am Wort "Minute" angelehnt und beschreibt zugleich das Konzept des Spiels. Im Grunde erwartet euch hier ein kleines Action-Adventure, das an alte NES- und Game Boy-Zeldas angelehnt ist, allerdings endet jeder Spieldurchlauf hier nach exakt 60 Sekunden. Denn unser kleiner Held hat ein verfluchtes Schwert aufgegabelt, das ihm zwar Macht verleiht – aber eben auch eine sehr kurze Lebensdauer.

Heißt: Ihr prügelt mit eurem Schwert auf Monster ein, zerhackt Büsche, sammelt Münzen ein, redet mit NPCs und nach einer Minute beginnt ein neuer Run. Eure zuvor eingesammelten Münzen behaltet ihr und könnt sie beim nächsten Spieldurchlauf für neue Herzen oder Items einsetzen.

Weitere Infos zu Minit findet ihr in unserem GamePro-Test:

Mehr zum Thema Minit im Test - Und täglich grüßt das Vogeltier von Florian Zandt

Pro/Contra: Minit fängt den Zelda-Charme perfekt ein und verpasst der traditionellen Formel einen spannenden Twist. Für alle Fans von Link stellt der kleine Titel also eine wirklich gelungene Alternative dar, wenn auch mit sehr kurzer Spieldauer. Das minimalistische Schwarz-Weiß-Design dürfte nicht jedem gefallen, dafür erwarten euch detailreiche Levels mit logischen, innovativen Rätseln.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Welche Spieleempfehlungen aus dem aktuellen Sale im PlayStation Store habt ihr auf Lager? Schreibt es uns gerne in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.