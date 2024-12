Bis zu 95% Rabatt im PS Store: Mit PS Plus bekommt ihr schon jetzt Zugang zu Januar-Angeboten - das sind unsere 9 Highlights

Im PS Store könnt ihr euch mit PS Plus für kurze Zeit einige ausgewählte Angebote schnappen.

Im PlayStation Store gibt es wieder einige Angebote abzustauben. Allerdings sind die nicht für alle verfügbar, denn ihr ein PS Plus-Abo, um Rabatte auf ausgewählte Spiele zu bekommen. Beim neuen Sale handelt es sich nämlich um einen "Vorabzugang" auf einige Deals, die erst im Januar-Sale für alle live gehen werden.

Habt ihr ein PS Plus-Abo, könnt ihr euch aber bereits jetzt ein paar richtig gute Angebote sichern. Wir haben euch einige Highlights rausgesucht, die sich besonders lohnen.

Bis wann läuft der aktuelle Sale im PS Store? Ihr habt nicht viel Zeit, euch die Angebote zu sichern, der Vorabzugang läuft nämlich nur bis zum 20. Dezember um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber natürlich auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Hier sind unsere 9 Empfehlungen aus dem aktuellen Sale im PS Store

Unser Highlight im Dezember: Dragon Age: The Veilguard

Preis: 47,99 Euro statt 79,99 Euro

47,99 Euro statt 79,99 Euro Genre: Rollenspiel

Rollenspiel GamePro-Wertung: 92

Darum geht's: Dragon Age: The Veilguard ist bei weitem nicht der günstigste Titel auf unserer Empfehlungsliste. Allerdings ist das neueste Spiel von BioWare auch erst Ende Oktober frisch erschienen, weshalb sich der Deal definitiv lohnt.

Euch erwartet hier nämlich ein hervorragendes RPG, mit dem sich die Reihe wohl endgültig von der etwas eingestaubten Taktik-Sicht verabschiedet und stattdessen auf schnelle Action und epische Bosskämpfe setzt. Ihr erstellt euch hier einen eigenen Charakter namens Rook und wählt dabei aus mehreren Völkern (Mensch, Elf, Zwerg oder Qunari) und drei unterschiedlichen Klassen: Kämpfer*in, Magier*in oder Schurk*in, die jeweils verschiedene Spielstile bieten.

Daneben such ihr euch auch eine bunte Truppe an Companions zusammen, denn es gilt mal wieder, das Ende der Welt zu stoppen. Genauer gesagt setzt Veiluard nach dem Vorgänger Dragon Age: Inquisition ein und beauftragt uns damit, den Elfengott Solas zu stoppen. Der will nämlich den Schleier niederreißen, der die Realität von der Welt der Geister und Dämonen trennt.

Mehr zu Dragon Age: The Veilguard erfahrt ihr im Test:

Wie für die Reihe üblich, erwarten euch wieder einige harte Entscheidungen, die den Spielverlauf beeinflussen. Daneben legt Veilguard einen großen Fokus auf die interessanten Charaktere. Das größte Manko des Spiels ist, dass die Story des Spiels deutlich zu lange braucht, um in Fahrt zu kommen. Stört euch das aber nicht zu sehr, bekommt ihr hier ein fantastisches RPG serviert.