Black Lives Matter: Sony verschenkt Gratis-Theme an alle PS4-Fans

Sony zeigt sich solidarisch zur Black Lives Matter-Bewegung und hat ein passendes PS4-Theme im PS Store veröffentlicht. Ihr könnt euch den statischen Hintergrund ab sofort kostenlos herunterladen, PS Plus benötigt ihr dafür nicht. So sieht das BLM-Theme aus:

Wo finde ich das Gratis-Theme? Im PS Store, gebt einfach "Black Lives Matter" in die Suchleiste ein.

Was ist BLM? Black Lives Matter (kurz BLM) ist eine 2013 in den Vereinigten Staaten entstandene internationale Bewegung, die sich gegen Rassismus und Gewalt gegen People of Color einsetzt. Der Fall des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, der am 25. Mai 2020 in Folge einer gewaltsamen Festnahme durch die Polizei getötet wurde, sorgte für ein Wiederaufflammen der Bewegung und zog (und zieht nach wie vor) weltweite Proteste nach sich.

Auch im Gaming schlägt die Bewegung Wellen. Neben Sony zeigten sich bereits weitere Unternehmen solidarisch: So veröffentlichte Activision beispielsweise spezielle BLM-Pins und -Embleme für Destiny 2. EA, Ubisoft, Square Enix und weitere Firmen wie Humble Bundle und itch.io machten im Sommer mit Geldspenden an BLM-Organisationen auf sich aufmerksam.

