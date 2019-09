PS Store: Die aktuell 10 beliebtesten PS4-Spiele sind nicht von 2019

2019 entpuppte sich bislang als ein vergleichsweise schwächeres Spielejahr - insbesondere im Hinblick auf die Jahre 2017 und 2018, die mit Blockbustern nur so um sich warfen und uns kaum Zeit zum Durchatmen ließen. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Download-Charts des PS Stores wieder: In den Top 10 befinden sich ausschließlich ältere Titel.

PS Store-Charts: Das sind meistverkauften PS4-Spiele im August

Diese Spiele haben sich im August im europäischen PS Store laut offiziellen Angaben von Sony am meisten verkauft:

Die Juli-Charts zeichneten übrigens ein ähnliches Bild. Schon im Vormonat sicherte sich GTA 5 den ersten Platz, gefolgt von Minecraft auf Platz zwei. Immerhin konnte mit Crash Team Racing ein Spiel aus diesem Jahr die dritte Stufe auf dem Siegertreppchen erobern.

Was erscheint 2019 noch für PS4?

Aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei und der vollgepackte Release-Herbst steht erst noch vor der Tür. Die Monate September, Oktober und November haben einige vielversprechende PS4-Spiele im Gepäck, darunter Kojimas abstruses Open World-Abenteuer Death Stranding.

Hier sind alle neuen PS4-Releases im Jahr 2019 in einer Liste.

Weitere PS Store-Download-Charts im August

Die Top 3 PS VR-Spiele

Die Top 3 Free2Play-Spiele

Die kompletten August-Charts findet ihr auf dem PS Blog.