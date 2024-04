PS Store: Über 2000 neue PS4-/PS5-Angebote im Frühjahrs-Sale mit bis zu 95% Rabatt - Lasst euch diese Highlights nicht entgehen

Es gibt wieder neue Angebote im PS Store.

Vor zwei Wochen ist der große Frühjahrs-Sale im PlayStation Store gestartet – nun hat Sony über 2000 weitere Spiele-Angebote für PS4 und PS5 hinzugefügt, darunter viele Blockbuster mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Wir haben eine Handvoll der neuen Deals für euch herausgesucht!

Neue coole PS4-/PS5-Angebote im aktuellen Frühjahrs-Sale im PlayStation Store:

Ghost of Tsushima Director's Cut - 39,99 Euro statt 79,99 Euro (50% Rabatt)

- 39,99 Euro statt 79,99 Euro (50% Rabatt) Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 29,99 Euro statt 59,99 Euro (50% Rabatt)

- 29,99 Euro statt 59,99 Euro (50% Rabatt) GTA Online - 9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt)

- 9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 29,99 Euro statt 99,99 Euro (70% Rabatt)

- 29,99 Euro statt 99,99 Euro (70% Rabatt) EA Sports FC 24: Ultimate Edition - 43,99 Euro statt 109,99 Euro (60% Rabatt)

- 43,99 Euro statt 109,99 Euro (60% Rabatt) Overcooked 2 - 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt)

- 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt) Control - 9,99 Euro statt 39,99 Euro (75% Rabatt)

- 9,99 Euro statt 39,99 Euro (75% Rabatt) Trails Rising - 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt)

- 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt) Yooka-Laylee - 5,99 Euro statt 39,99 Euro (85% Rabatt)

- 5,99 Euro statt 39,99 Euro (85% Rabatt) Spirit Farer: Farewell Edition - 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt)

Weitere Angebote und Empfehlungen aus dem PlayStation Store findet ihr hier:

Geheimtipp des Frühjahrs-Sales: Overcooked 2

1:56 Overcooked 2 - E3-Trailer enthüllt Sequel zum abgefahrenen Koop-Hit - E3-Trailer enthüllt Sequel zum abgefahrenen Koop-Hit

Darum geht es: In Overcooked 2 müssen bis zu vier Spieler*innen in abgefahrenen Küchen gemeinsam kochen. Dafür gibt es immer wieder wechselnde Kochrezepte, die in Zusammenarbeit anders zubereitet werden müssen.

Mehr zum Koop-Hit lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Overcooked 2 im Test - Achtung: Heiß und spaßig von Mirco Kämpfer

Um euch die Koop-Kocherei nicht zu einfach zu machen, lauern in den Küchen viele Gefahren und Hindernisse wie Teleporter oder Fließbänder. Und manchmal quackert ihr sogar auf einem Luftschiff, das mitten beim Kochen explodiert. Eine Sache ist bei dem Spiel also vorprogrammiert: komplettes Chaos.

Pro/Contra: Fantastischer (Couch-)Koop-Spaß mit Anschrei-Garantie, das allerdings an einer hakeligen Steuerung leidet und Neulinge aufgrund des hohen Chaosfaktors überfordern könnte.

Und jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr euch schon Spiele im Sale gekauft oder einen bestimmten Titel ins Auge gefasst?