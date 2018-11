PS Store - Große Black Friday-Aktion startet im Store (Advertorial)

Im PlayStation Store ist der Sparsinn ausgebrochen. Im Rahmen der großen Rabattschlacht am Black Friday startet Sony jetzt seinen eigenen umfangreichen Ausverkauf im PS Store mit zahlreichen Rabatten und Schnäppchen. Vom 16. bis zum 26. November sind zahlreiche Blockbuster-Games im Online-Store bis zu 60% reduziert, darunter große Titel wie Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4, Detroit: Become Human, FIFA 19, God of War, Spider-Man und sogar Red Dead Redemption 2 bekommt für die Sepcial- und Ultimate-Edition einen kleinen Preisnachlass spendiert. PS Plus-User erhalten teilweise einen zusätzlichen Rabatt von bis zu 10% auf ausgewählte Titel wie Far Cry 5.

Aber nicht nur Games sind für kurze Zeit im Angebot, auch die beiden Abo-Dienste PS Plus und PS Now sind für den Anbegotszeitraum reduziert. Auf 12 Monate PlayStation Plus spart ihr euch aktuell 20%, ihr zahlt also nur rund 48 Euro für ein ganzes Jahr.

Wir haben uns zu Beginn der Schnäppchenjagd durch die Angebote gewühlt und euch die aktuell besten Deals herausgesucht.

Oder stöbert selbst im großen Sparsinns-Angebot!

Die besten Angebote in der Übersicht

Assassin's Creed Odyssey 39.99 statt 69,99€ (43% Rabatt)

Call of Duty: Black Ops 4 48.99€ statt 69,99€ (30% Rabatt)

Destiny 2: Forsaken 29.99€ statt 39,99€ (25% Rabatt)

Far Cry 5 34.99€ statt 69,99€ (50% Rabatt)

FIFA 19 39.99€ statt 69,99€ (43% Rabatt)

God of War Digital Deluxe Edition 29.99€ statt 69,99€ (57% Rabatt)

Horizon Zero Dawn 19.99€ statt 39,99€ (50% Rabatt)

Marvel's Spider-Man 39.99€ statt 69,99€ (43% Rabatt)

Monster Hunter: World 24.99€ statt 49,99€ (50% Rabatt)

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition 29.99€ statt 69,99€ (57% Rabatt)

Need for Speed Payback 14.99€ statt 49,99€ (70% Rabatt)

Red Dead Redemption 2: Special Edition 74.79€ statt 84,99€ (12% Rabatt)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 89.99€ statt 99,99€ (10% Rabatt)

Shadow of the Tomb Raider 34.99€ statt 69,99€ (50% Rabatt)