SnowRunner ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store und kostet bis zum 24. Juni nur noch 33,49 Euro statt 49,99 Euro. Die anspruchsvolle Fahrsimulation ist erst am 28. April erschienen und der geistige Nachfolger des beliebten MudRunner (das ihr im PS Store aktuell übrigens 60 Prozent günstiger bekommt). In diesem Artikel erklären wir kurz, was euch in dem PS4-Spiel erwartet.

SnowRunner statt 49,99€ für 33,49€ im Angebot der Woche des PlayStation Store

Kälte und Einsamkeit: In der Simulation Snowrunner schaffen wir als Transportfahrer schweres Baumaterial durch reichlich unwegsames Gelände zu seinem Bestimmungsort. Während im Vorgänger Mudrunner schlammiger Untergrund das größte Problem war, bekommen wir es diesmal in den einsamsten Gegenden Alaskas und Russlands mit reichlich Schnee und Eis und sogar mit zugefrorenen Seen zu tun, die irgendwie überquert werden müssen.

Stattlicher Fuhrpark: Zur Erledigung unserer Aufgabe stehen uns 40 Gefährte zur Verfügung, vom kompakten Jeep bis zum riesigen und viele Tonnen schweren Laster. Es handelt sich dabei um lizenzierte und detailliert simulierte Fahrzeuge bekannter Marken wie Ford oder Chevrolet. Diese lassen sich natürlich aufwerten und mit zahlreichen Ausrüstungsgegenständen an unsere Bedürfnisse anpassen, von der Schneekette bis zum Auspuffschnorchel.

Harter Kampf mit der Natur: Zu Beginn werden wir jedoch mit sehr schwacher Ausrüstung in die riesengroßen offenen Gebiete geworfen und fühlen uns dabei fast so hilflos wie in manchem Survivalspiel. In den lebensfeindlichsten Gebieten haben wir erst dann eine Chance, wenn wir einige Aufträge erledigt und besseres Equipment haben. Bis dahin braucht man aber viel Geduld: Die Aufträge dauern lang und können schon durch kleine Fahrfehler scheitern.

Fazit: Man sollte sich vor dem Kauf sicher sein, dass man genau weiß, worauf man sich einlässt. SnowRunner ist nämlich eine Hardcore-Simulation, die zwar geduldige Enthusiasten begeistern wird, die meisten anderen Spieler aber überfordern dürfte. Wenn man jedoch das nötige Durchhaltevermögen mitbringt und sich von gelegentlichen Fehlschlägen nicht frustrieren lässt, entwickeln die Off-Road-Trips durch die Einsamkeit fast eine meditative Wirkung.

SnowRunner statt 49,99€ für 33,49€ im Angebot der Woche des PlayStation Store