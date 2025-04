Bis zu 95% Rabatt bei 1.915 Angeboten im PS Store - diese 6 Highlights aus dem Sale legen wir euch ganz besonders ans Herz

Hier sind einige besonders empfehlenswerte Angebote aus dem neuen PS Store-Sale.

Im PlayStation Store gibt es mal wieder einen Haufen neuer Angebote, wenn ihr gerade auf der Suche nach neuen Spielen seid. Auch wir haben uns durch den Sale gewühlt und einige Highlights und Geheimtipps herausgesucht, die wir euch hier einmal vorstellen.

Bis wann läuft der aktuelle Sale im PS Store? Die Angebote sind bis zum 24. April um 00:59 Uhr deutscher Zeit gültig.

Hier sind unsere 6 Empfehlungen aus dem aktuellen Sale

Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition)

11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

Preis: 19,99 Euro statt 99,99 Euro (80% Rabatt)

Action-Adventure GamePro-Wertung: 96

Red Dead Redemption 2 ist zweifellos eines der besten Spiele aller Zeiten. Im riesigen Open-World-Western-Abenteuer übernehmt ihr die Kontrolle über den Gesetzlosen Arthur Morgan, der zusammen mit der Van-der-Linde-Gang nach einem missglückten Raubzug auf der Flucht ist.

Die Ultimate Edition des Spiels bietet exklusive Inhalte für den Story-Modus, sowie ein paar Boni für Red Dead Online. Könnt ihr darauf verzichten, gibt's die Standard-Edition des Spiels auch bereits für 14,99 Euro.

Mehr zum Thema Red Dead Redemption 2 im Test - High Noon für Superlative von Tobias Veltin

Bayonetta

Bayonetta - Testvideo

Preis: 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt)

Action GamePro-Wertung: 85

Das erste Bayonetta-Spiel ist bereits 2009 erschienen, aber noch immer ein Klassiker. Im spaßigen Action-Adventure schießt und prügelt ihr euch als namensgebende Hexe durch Horden von himmlischen Gegnern, um eure verlorenen Erinnerungen zurückzugewinnen.

Dabei setzt ihr nicht nur auf altbewährte Schießeisen, sondern nutzt auch Bayonettas Magie, um euch etwa in Tiere zu verwandeln oder mit ihren Haaren Dämonen heraufzubeschwören.

Mehr zum Thema Bayonetta für Nintendo Switch im Test - Mobiles Hexenballett von Mirco Kämpfer

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

6:22 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Taktieren wie früher

Preis: 6,24 Euro statt 24,99 Euro (75% Rabatt)

Echtzeit-Taktik GamePro-Wertung: 86

Wer auf klassische Stealth-Taktik steht, aber auch moderne Komfortfunktionen mag, kommt an Shadow Tactics: Blades of the Shogun eigentlich kaum vorbei. Das Spiel nimmt sich das klassische Commandos-Konzept, entwickelt es weiter und packt es in ein modernes und zugängliches Gewand.

Ihr übernehmt im Japan der Edo-Zeit die Kontrolle über ein Team aus Spezialisten, um feindliche Festungen, Kloster und Lager zu infiltrieren. Die Levels bieten dabei stets mehrere Lösungswege und belohnen Kreativität.

Persona 5

1:40 Persona 5 - Gameplay-Trailer zeigt uns die Palaces, die wir infiltrieren müssen

Preis: 8,99 Euro statt 59,99 Euro (85% Rabatt)

Rollenspiel GamePro-Wertung: 92

Persona 5 ist ein klassisches, japanisches Rollenspiel, in dem ihr gut und gerne hunderte Stunden versenken könnt. Die Story dreht sich um eine Gruppe aus Schüler*innen, die nachts als Phantomdiebe Dungeons durchstreifen und in rundenbasierten Kämpfen die namensgebenden Personas fangen.

Tagsüber geht ihr aber gleichzeitig den Aktivitäten eines Teenagers nach – das heißt, ihr müsst am Schulunterricht teilnehmen, euch mit Freund*innen treffen oder auch mit der ein oder anderen Person anbandeln.

Figment 1 + Figment 2

0:34 Figment 2 - Musikalisches Adventure wird auf Switch fortgesetzt und bekommt heute eine Demo

Preis: 1,99 Euro statt 39,99 Euro mit PS Plus, oder 3,99€ ohne PS Plus (90/95% Rabatt)

In diesem Bundle bekommt ihr gleich zwei Spiele auf einmal: Nämlich die musikalischen Action-Abenteuer Figment und den Nachfolger Figment 2. Aus der Iso-Perspektive erkundet ihr als Dusty eine surreale Bilderbuchwelt, die den menschlichen Verstand darstellt.

Ihr müsst Rätsel lösen, Erkunden und Albträume bekämpfen – während ihr das im ersten Teil alleine macht, bietet Figment 2 sogar einen optionalen Koop-Modus.

A Way Out

8:24 A Way Out - Testvideo zum Koop-Actionspiel: Ein außerordentliches Erlebnis

Preis: 5,99 Euro statt 29,99 Euro (80% Rabatt)

Koop-Adventure GamePro-Wertung: 79

A Way Out war das Erstlingswerk von Hazelight Studios, die inzwischen vor allem für ihren Koop-Hit It Takes Two und ihr neuestes Spiel Split Fiction bekannt sind. Falls ihr Fans dieser beiden Spiele seid, dürfte euch auch A Way Out gefallen.

Zwar lässt das Adventure den spielerischen Anspruch seiner Nachfolger noch ein bisschen vermissen, bietet aber bereits spaßige Koop-Action zu zweit. Ihr schlüpft im Spiel in die Rollen der beiden Verbrecher Vincent und Leo, die gemeinsam versuchen müssen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Dabei müsst ihr rätseln, schießen, Verfolgungsjagden absolvieren, aber vor allem eines: zusammen arbeiten.

Habt ihr noch lohnenswerte Angebote und Geheimtipps im Store entdeckt? Dann teilt sie gerne in den Kommentaren!