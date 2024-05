Bis zu 95% Rabatt im PS Store: Neuer Sale bietet euch über 900 Angebote für PS4/PS5

Diese neuen Angebote bekommt ihr aktuell im PS Store.

Sonys Days of Play sind gestartet und das bedeutet neben diversen Deals auch wieder neue Angebote im PlayStation Store. Hier findet ihr alle wichtigen Infos und eine Auswahl der besten Deals für PS4 und PS5.

Von wann bis wann läuft der aktuelle Sale im PS Store? Die Angebote gelten vom 29. Mai bis zum 13. Juni um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Hier sind einige Empfehlungen aus dem aktuellen Sale:

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store natürlich auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Spätestens jetzt nachholen: Hogwarts Legacy

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Preis: 37,49 Euro statt 74,99 Euro

Action-Rollenspiel GamePro-Wertung: 89

Hogwarts Legacy ist ein Rollenspiel im Harry Potter-Universum, in dem ihr den Schulalltag an der berühmten Zauberschule nachspielt und die offene Spielwelt von Hogwarts mit dem fliegenden Besen erkundet. Dabei nehmt ihr an Zauberduellen teil, braut Tränke oder erforscht magische Tierwesen.

Was das Action-RPG zu einer gelungenen Umsetzung der Harry Potter-Formel macht, lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy im Test: Ein zauberhaftes Spiel für Harry Potter-Fans von Dennis Michel

Weitere Angebote kommen regelmäßig dazu

Die meisten Angebote laufen während des gesamten Aktionszeitraums, daneben soll es aber auch immer wieder sogenannte Flash Deals geben. Das sind Angebote, die jeweils nur für 24 Stunden verfügbar sind, es lohnt sich also, regelmäßig im PlayStation Store für neue Angebote vorbeizuschauen.

Ist für euch etwas im aktuellen Sale dabei und habt ihr noch weitere lohnenswerte Schnäppchen entdeckt?